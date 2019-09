Il Signore degli Anelli | Will Poulter protagonista della serie tv Amazon

Fonte : blogo

(Di giovedì 5 settembre 2019) La coltre di nebbia che circonda latv de Il(Lord of the Rings in originale), o come si chiamerà, deve prima o poi iniziare a diradarsi perchè le riprese di questo progetto devono iniziare.Così dopo la notizia di Markella Kavenagh come una delle possibili attrici(qui trovate i pochi dettagli), ecco arrivare attraverso Variety il nome del possibilemaschile.sarebbe entrato nel castlegata al mondo de Il, in un ruolo di cui ovviamente al momento non c sono dettagli.Iltvpubblicato su TVBlog.it 05 settembre 2019 09:27.

