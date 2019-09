Il Segreto | trame spagnole | Marcela tradisce Matias | Raimundo alla ricerca di Francisca

Il Segreto trame spagnole : lasciano la soap alcuni personaggi storici - tra cui i Castaneda : La popolare soap opera spagnola Il Segreto scritta da Aurora Guerra, continua a lasciare il pubblico con il fiato sospeso. Finalmente nelle puntate che andranno in onda sull'emittente televisiva Antena 3 la settimana prossima, i telespettatori assisteranno al finale di stagione. Il malvagio Fernando Mesia dopo aver ucciso lo sceriffo Meliton e Paco Del Molino, tornerà all'attacco. Il figlio del defunto Olmo non appena l’intero villaggio di ...

Il Segreto trame al 14 settembre : Isaac si ferisce durante il lavoro : Continua l'appuntamento con l'appassionante telenovela Il Segreto, amatissima dal pubblico di Canale 5. Dalla settimana entrante, lunedì 9 settembre, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap iberica, nella quale si preannunciano molteplici colpi di scena per alcuni personaggi. Nei dettagli assisteremo al ricatto che Antolina Ramos farà ad Alvaro Fernandez mentre Elsa Laguna soccorrerà Isaac Guerrero. Il Segreto, le trame della ...

Il Segreto - trame al 15 settembre : Consuelo preoccupata per Julieta - Alvaro conquista Elsa : Le trame della soap opera spagnola Il Segreto, che i telespettatori italiani vedranno la prossima settimana si preannunciano entusiasmanti. Il dottor Alvaro Fernandez dopo essere stato ricattato da Antolina Ramos, che esigerà che conquisti del tutto Elsa Laguna fino a portarla all’altare, inizierà a mettere in pratica tutto ciò che gli dirà di fare la diabolica donna. I consigli della moglie di Isaac daranno i loro frutti, visto che la sorella ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 9 al 14 settembre 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 9 a sabato 14 settembre 2019: Antolina ha scoperto che Alvaro è un cacciatore di dote che vuole avvicinarsi ad Elsa soltanto per ottenere il suo denaro; la donna, forte della sua scoperta, inizia a ricattare il dottore per spingerlo a fare ciò che vuole lei, mentre racconta ad Isaac di aver cambiato opinione sull’uomo. Maria chiede a Roberto di lasciare Puente Viejo e ritornare a Cuba: ...

Il Segreto - trame : Isaac affronta Antolina dopo aver appreso la sua falsità : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato che ogni pomeriggio intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le trame delle puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia, rivelano che Isaac Guerrero avrà una pensante discussione con Antolina Ramos, dove le farà presente di aver scoperto la sua vera natura diabolica. Il Segreto: Alvaro rivela ad Isaac che sua moglie l'ha ingannato Le anticipazioni de Il Segreto ...

Il Segreto - trame spagnole : Maria confida ad Emilia di voler tornare con Gonzalo : Nuovo spazio dedicato con le notizie de Il Segreto, lo sceneggiato iberico più amato dai telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate spagnole in onda dal 2 al 6 settembre in Spagna, annunciano che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma tra Maria Castaneda e Gonzalo Castro. La donna, infatti, confiderà alla madre Emilia di voler tornare a Cuba per riprovarci con il marito. Il Segreto: Fernando uccide Paco Nelle puntate spagnole de Il ...

Il Segreto trame spagnole : Maria fa esplodere un monastero - potrebbe aver ucciso Fernando : La soap opera iberica Il Segreto continua a riscuotere grande successo. La serie va in onda su Canale 5 alle 15:30 dal lunedì al venerdì. Dalla Spagna, intanto, giungono anticipazioni ricche di colpi di scena. Infatti sembra proprio che Maria Castañeda metterà a repentaglio la vita di Fernando Mesia. La donna, dopo essere stata rapita e minacciata dal perfido figlio di Olmo, per liberarsi di lui farà saltare in aria il monastero in cui in cui ...

Il Segreto trame dal 2 al 6 settembre 2019 : Francisca e Fernando tentano di corrompere Roberto - ma il cubano... : Le anticipazioni della soap spagnola per la prima settimana di settembre rivelano che Roberto, ricattato da Francisca e Fernando, deciderà di raccontare tutto a Maria.

Il Segreto - trame al 6 settembre : Fe lascia Puente Viejo senza Mauricio : Nuove anticipazioni sulle prossime puntate della soap Il segreto che andranno in onda dal 2 al 6 settembre su Canale 5 nel consueto orario delle 15:45 circa, subito dopo la messa in onda di 'Bitter Sweet'. Fiato sospeso per i numerosi fan della telenovela ideata da Aurora Guerra che, nella prossima settimana, vedranno l'addio di Fe, uno dei personaggi più amati della soap. La donna lascerà Puente Viejo e si rifugierà in America, anche se, suo ...

Il Segreto - trame spagnole : Berengario lascia gli abiti talari per stare con Marina : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la grande soap opera di Canale 5 nata da un'idea di Aurora Guerra. Nelle puntate spagnole in onda questa settimana in Spagna, Berengario dimostrerà di seguire il cuore. Il collega di Don Anselmo, infatti, lascerà la chiesa per iniziare una storia d'amore con Marina, la madre di Esther che non ha mai dimenticato. Il Segreto: Prudencio e Lola in pericolo Le anticipazioni de Il Segreto tratte dagli ...

Il Segreto - Roberto non cede al ricatto di Francisca : anticipazioni trame dal 2 al 6 settembre : La settimana in tv de Il Segreto, in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi, inizia con Julieta e Carmelo intenti a tenere nascosta la verità, ma alla fine sarà proprio uno dei due a parlare. Intanto Roberto sfida Donna Francisca e Fe saluta tutti. DOVE ERAVAMO RIMASTI La falsa morte di Fe Il Segreto, puntata di lunedì 2 settembre 2019: anticipazioni trama Julieta e Carmelo convincono don Berengario a rispettare il patto di ...

Il Segreto trame Spagna : Emilia e Alfonso pronti a vendicarsi - Berengario si vuole sposare : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela iberica Il Segreto. Le anticipazioni spagnole della prossima settimana, dicono che l’ennesima crudeltà di Fernando Mesia, che ha approfittato della sua falsa morte per uccidere Meliton e Paco Del Molino, segnerà il ritorno di due storici personaggi. Si tratta di Emilia e Alfonso Castaneda, che dopo aver appreso tramite Raimundo Ulloa il decesso del padre di Marcela, rimetteranno subito piede a Puente ...

Il Segreto - trame iberiche : Saul e Julieta invitano Lola e Prudencio a raggiungerli a Roma : Nelle prossime puntate dello sceneggiato Il Segreto, ci potrebbe essere l’uscita di scena di altri due personaggi, dopo il tragico decesso dello sceriffo Meliton Melquiades. Precisamente nell'episodio numero 2.151 andato in onda su Antena 3 mercoledì 28 agosto 2019, Prudencio Ortega (Josè Milan) e Lola Mendana (Lucia Margo) hanno pronunciato finalmente il fatidico “Sì lo voglio”. Don Berengario durante la celebrazione delle nozze ha voluto ...

Il Segreto - trame Spagna : Fernando uccide Paco Del Molino - Emilia e Alfonso ritornano : Arriva una drammatica notizia dalla Spagna, riguardante ciò che succederà nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato Il Segreto. I telespettatori purtroppo assisteranno all’ennesima uscita di scena di un personaggio, dopo la recente morte dello sceriffo Meliton Melquiades. Si tratta di Paco Del Molino (Manuel Aguilar), che nel capitolo spagnolo in onda la prossima settimana, passerà a miglior vita per mano del malvagio di Fernando Mesia. A ...