Il più grande ribaltone di sempre In Europa non era mai capitato in passato Ecco cosa

Pisa - smantellato il campo rom abusivo più grande della Toscana : In anticipo rispetto a quanto previsto sono state allontanate 280 persone e rimosse oltre 60 baracche presenti nel campo, alle porte della città di Pisa. Per le operazioni di pulizia e bonifica stanziati 300mila euro campo rom campo nomadi Raffaello Binelli ?Url ...

La pietra più grande del mondo? In realtà non è Uluru : alla scoperta del Monte Augustus - la montagna degli indigeni [FOTO] : Fino a poco tempo fa, gli esperti erano concordi all’unanimità nell’affermare che Uluru o Avers Rock ( in Inglese ) fosse la formazione rocciosa più grande al mondo. Tuttavia, di recente, molti esperti del settore hanno preferito prendere le distanze da questa “graduatoria” di massicci a causa di un’altra formazione rocciosa tra le più celebri al mondo ( che attualmente viene classificata come la più grande ): il ...

Eretici - Tomaso Montanari torna con la seconda stagione e racconta Orwell : “Il più grande pensatore politico del ‘900” : Dopo Socrate, Giorgio La Pira, Paolo Veronese, Tina Anselmi, Francesco Borromini, Don Lorenzo Milani, Piero Calamandrei, Hannah Arendt, Papa Francesco e Danilo Dolci, Tomaso Montanari torna con la seconda stagione di “Eretici”, realizzata da Loft Produzioni in esclusiva per la piattaforma Loft (www.iloft.it e app Loft) con la collaborazione di Matteo Billi, Nanni Delbecchi e Simone Rota. Il 17 luglio, in occasione della sua morte, è stata ...

Walmart - la più grande catena di supermercati negli Stati Uniti - non venderà più munizioni per pistole e fucili d’assalto : Walmart, la più grande catena di supermercati negli Stati Uniti, ha annunciato martedì che non venderà più munizioni per pistole e fucili a canna corta (Short-barreled rifle), tra cui alcuni tipi di proiettili che possono essere usati anche per fucili

Perché Airbus non produrra più l’aereo passeggeri più grande al mondo : (Foto: Johannes Eisele/AFP/Getty Images) Nel 2021 Airbus manderà in pensione i suoi superjumbo A380 dopo dodici anni di servizio. Sebbene, dopo il sorpasso dell’americana Boeing, il colosso europeo sia ormai il primo produttore per numero di consegne complessive, cessare la produzione del suo modello più esclusivo resta una priorità. Le ragioni di questa scelta non sono legate a incidenti o a problemi relativi alla sicurezza, ma sono piuttosto ...

Rev Ocean - lo yacht più grande al mondo che pulirà i mari : Con i suoi 183 metri è lo yacht più lungo del mondo, eppure non è come sembra. Nel senso che non si tratta di un vezzo di un milionario ossessionato dalla voglia di vincere la sfida tra uomini d’affari pronti a mostrare la grandezza del proprio portafogli. Stavolta è diverso perché si parla della nave da ricerca più grande mai creata per esplorare i fondali marini. Rev Ocean, così è stata battezzata l’enorme imbarcazione, sarà "una ...

Un livello di Gears 5 è grande 50 volte la mappa più grande della serie : Gears 5 offrirà al giocatore la più grande campagna che il franchise abbia mai avuto, con una storia lunga, e una mappa grande 50 volte la più grande delle mappe della serie.Come possiamo vedere infatti, il capo di The Coalition, Rod Fergusson, ha dichiarato come il gioco offra la più grande mappa della serie, grande 50 volte i precedenti livelli che il gioco ha proposto. Ulteriore novità per Gears 5 è jack, il bot nostro alleato che ci volerà ...

Governo - Casaleggio : “Alle 13 più di 56mila voti su Rousseau - è già record. Grande dimostrazione di democrazia diretta” : “Abbiamo superato le 56mila votazioni stabilendo ilrecord mondiale di partecipazione a una votazione online politica”. Il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio, commenta così l’andamento delle votazioni online sul futuro Governo giallorosso. “Il Movimento 5 stelle è l’unica forza politica in Italia che fa partecipare gli iscritti a una scelta così importante che determinerà il futuro del nostro Paese” conclude Casaleggio che ...

Alessandro Sallusti : "Se avessi Rousseau voterei Sì - questo governo è il più grande spettacolo dopo il Big Bang" : ″Per molteplici motivi è utile che questo governo nasca e nasca subito”. Lo scrive il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti nel suo editoriale, aggiungendo che se potesse votare sulla piattaforma Rousseau si schiererebbe per il Sì.Racconta Sallusti che “un giorno Indro Montanelli in persona mi tenne una lezione di giornalismo: ‘Ricordati che se scrivi un articolo su un governo devi sostenere che ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo in costume intero : professoressa da calendario - Lato B più bello d'Italia : Al Grande Fratello ha conquistato Kiko Nalli e i telespettatori con la sua semplicità. Ma Ambra Lombardo su Instagram si scopre un po' di più e fa intuire le sue doti nascoste. Di sicuro, una di queste è la sensualità: l'ex concorrente del reality condotto da Barbara D'Urso ha pubblicato una propria

Gears 5 presenterà una mappa 50 volte più grande di tutte quelle apparse nella saga : Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, Gears 5 presenterà la campagna per giocatore singolo più grande dell'intera serie, inclusa una mappa che dovrebbe essere 50 volte più grande di tutte quelle apparse nella saga.A dichiararlo è stato il boss dello studio Rod Fergusson, che ha inoltre diffuso decine di nuovi dettagli sul gioco in occasione del PAX di Seattle, lo scorso sabato. Fergusson ha per esempio parlato di Jack, un elemento di ...

Roberto Maroni - fonti riservate : "Ecco chi ha detto a Salvini di aprire la crisi". Lo sbaglio più grande : "Salvini non ne aveva sbagliata una. Aprendo la crisi ha fatto una mossa che reputava giusta, certo un po' azzardata visto che non decide lui se sciogliere le Camere. Ma evidentemente aveva avuto garanzie, voci dicono che avesse sentito Zingaretti e forse anche Renzi e volessero andare al voto: il s

Il più grande animale selvatico terrestre in Europa : Il bisonte europeo fu sterminato un secolo fa, ne rimasero poche decine in qualche zoo: oggi è stato reintrodotto con successo in natura

Condò : “Lo scudetto col Napoli sarebbe la più grande impresa di Ancelotti” : Il giornalista ed editorialista Sky, Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di KissKiss parlando della formazione azzurra ed esprimendo grande apprezzamento per il tecnico del Napoli “Ancelotti ha vinto tanto, tutto e dovunque, non ha bisogno del consenso e dice ciò che pensa. Il primo anno l’ha speso a capire il valore della rosa a disposizione. Il congedo da Hamsik è stato difficile, ma lui con grande correttezza prima di dare ...