Il nuovo governo ha giurato al Quirinale Poi subito il primo Consiglio dei ministri

Governo Conte 2 - dopo il giuramento la foto con Mattarella e le ministre del nuovo esecutivo : dopo il giuramento al Quirinale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i suoi ministri si sono messi in posa per la foto di rito, quella di gruppo, con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. dopo lo scatto di famiglia tradizionale, c'è stato un supplemento di foto: le ministre ne hanno fatto una con Mattarella e Conte.

I ministri del nuovo governo Conte - le foto del giuramento : I 21 ministri del nuovo governo al Quirinale per il giuramento: le foto degli arrivi e della cerimonia

nuovo governo Conte - ecco i ministri : Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio ha sciolto la riserva e presentato la lista dei ministri del Nuovo esecutivo giallorosso. Tra riconferme e novità più o meno previste

Conte - alle 10 il giuramento del nuovo governo. Poi il primo Consiglio dei ministri : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato

Il nuovo governo giura al Quirinale : 10.07 A partire dal premier Conte, il nuovo governo giura fedeltà alla Repubblica di fronte al presidente Mattarella, al Palazzo del Quirinale. "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione", le parole che il presidente del Consiglio e i membri dell'esecutivo pronunciano nel Salone delle Feste, poi la firma dell'atto ufficiale.

"Dalla padella alla brace" : Forza Italia contro il nuovo governo - ma il piano è logorare Salvini : Berlusconi sarebbe convinto che ora Fi deve marcare le differenze dalla Lega e approfittare del calo di consensi di Salvini...

Diretta giuramento del nuovo governo il 5 settembre - video ufficiale dal Quirinale e su RaiPlay : Per gli appassionati di politica ma anche per i comuni cittadini che hanno a cuore il destino dell'Italia, la Diretta del giuramento del Governo Conte Bis di oggi 5 settembre sarà un appuntamento molto importante. Il nuovo assetto politico della nazione, dopo l'inattesa crisi in pieno agosto, ha trovato una soluzione nel nuovo accordo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Proprio tra qualche ora, dunque, nascerà la nuova avventura ...

La linea di Conte per il nuovo governo : «Palazzo Chigi non sarà più il Vietnam di un’alleanza» : L’ambizione del presidente del Consiglio è quella di affermare un profilo con maggiore peso politico

Chi è Paola Pisano - il ministro dell’Innovazione tecnologica del nuovo governo Conte : Al ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (ministero senza portafoglio appena introdotto dal nuovo esecutivo) è stata nominata Paola Pisano, docente universitaria e assessore all'Innovazione nella giunta Appendino del capoluogo piemontese. La neo ministra non decadrà nell'immediato, ma ci sarà un periodo di transizione per il passaggio delle consegne.Continua a leggere

Salvini spara a zero contro il nuovo governo : ne ha una per tutti : Il leader della Lega non risparmia nessuno dei nuovi componenti dell'esecutivo: da Speranza senza competenze a Bonafede...

Nasce il "Conte bis" : ecco chi sono i ministri del nuovo governo : Ministeri chiave al Pd, i 5 stelle tengono le chiavi di Palazzo Chigi ma anche il dicastero del lavoro e lo Sviluppo...

Giorgia Meloni sul nuovo governo : "M5s lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd - orrenda spartizione" : "Il M5S si accontenta di placare la sua fame di poltrone aumentando i ministeri e mantenendo il dicastero del Lavoro per poter fare propaganda con provvedimenti inutili come il reddito di cittadinanza, ma lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd". Giorgia Meloni taglia corto sul nuovo governo M

Parte il nuovo governo - i grillini ottengono il Ministero del Lavoro e degli Esteri : Dopo che il voto dei militanti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera al Governo col Pd, il Premier incaricato Giuseppe Conte è salito al Colle con la lista del suo Governo. Parte ufficialmente il Governo Conte bis. Dopo i lunghi incontri di ieri, tra Palazzo Chigi e Nazareno, anche oggi è stata giornata di trattative sui punti programmatici dell'esecutivo che partirà domani con il canonico giuramento, e sui nomi ...

Presidente ANBI : “Immediata collaborazione e disponibilità al confronto con il nuovo governo” : “Al riconfermato Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ed al nuovo Governo auguriamo buon lavoro, mettendo come sempre, a disposizione del Paese, l’esperienza e la professionalità maturate dai Consorzi di bonifica in settori riconosciuti determinanti, quali la sicurezza idrogeologica, le infrastrutture irrigue, la tutela ambientale, lo sviluppo delle energie rinnovabili”: è questa la prima dichiarazione di Francesco Vincenzi, Presidente ...