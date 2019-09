Il manager russo arrestato a Napoli per spionaggio industriale

Fonte : agi

(Di giovedì 5 settembre 2019) Era atterrato all'aeroporto di Capodichino ail 30 agosto con la sua famiglia e ad aspettarlo c'erano agenti di polizia che lo hanno bloccato, identificato e. Si tratta di un alto dirigente della Odk, una società russa che produce motori,su richiesta degli Usa, per. Aleksandr Korshunov, 57 anni, secondo quanto riportano media russi, in particolare il quotidiano Vendomosti, è accusato di essersi appropriato illegalmente di documenti della General Electric e di informazioni protette da proprietà intellettuale in modo da utilizzarli per il programmaPd-14 per lo sviluppo di un motore per i nuovi aerei civili Ms-21. Alè stato notificato un provvedimento di fermo finalizzato all'estradizione richiesta dallo stato americano dell'Ohio.forse era solo una meta di passaggio e la sua destinazione finale era ...

