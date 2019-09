Il giuramento dei ministri del Conte-bis

Fonte : agi

(Di giovedì 5 settembre 2019) È il giorno deldel nuovo governo. I 21del secondo governo, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giureranno per iniziare oggi il loro lavoro. Dopo la cerimonia ufficiale ci sarà un breve brindisi. Successivamente, a Palazzo Chigi, si svolgerà il primo Consiglio dei. Ore 10.15 È il primo governo italiano che nasce a Bruxelles, con un ministro dell'economia, professore di storia, che arriva direttamente da Bruxelles, con un ministro della salute senza nessuna esperienza di sanità, con un ministro dei trasporti senza nessuna esperienza di trasporti e con un ministro dell'istruzione che ha detto che per aumentare gli stipendi dei professori bisogna tassare le merendine e le bibite gasate: ecco, se partiamo dalla tassa dal chinotto, ci sarebbe da sorridere se non ci fossero di mezzo gli italiani. ...

