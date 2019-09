Il Gallo Belotti canta sempre due volte | l’Italia fa 5 su 5 in Armenia | ma non è tutto

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Gli azzurri superano in trasferta l’soffrendo più del dovuto, prima di chiudere i conti nel finale con Pellegrini eSoffre l’Italia ma vince la quinta partita su cinque gare in queste qualificazioni ad Euro 2020, superando a domicilio l’con un 3-1 che non riflette per niente l’andamento dell’incontro. Soffrono infatti più del dovuto gli azzurri per avere ragione di Mkhitaryan e compagni, rivelatisi una formazione arcigna e difficile da tenere a bada. AFP/LaPresse Distratta e poco incisiva, così appare la squadra di Mancini nella prima parte di gara. L’sfonda e si apre spazi per il contropiede, colpendo gli azzurri a freddo e obbligandoli a rincorrere. Il ct è furibondo, le linee non tengono le giuste distanze e la difesa va in difficoltà, salvo poi riprendersi con il passare dei minuti grazie alla personalità di ...

Vivo_Azzurro : #EuropeanQualifiers???? 80'| GLI #AZZURRI CALANO IL TRIS PER L'ITALIA!!! ll 'Gallo' #Belotti si gira in un fazzoletto… - Vivo_Azzurro : #EuropeanQualifiers???? 28'| PAREGGIO!!! #BELOTTI!!! Perfetto il posizionamento del 'Gallo' sulla calibrata intuizion… - gianlutanci : RT @Vivo_Azzurro: #EuropeanQualifiers???? 28'| PAREGGIO!!! #BELOTTI!!! Perfetto il posizionamento del 'Gallo' sulla calibrata intuizione di #… -