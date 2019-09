Il figlio di Belén frequenta la scuola americana a Milano | costa fino a 20 mila euro

Santiago - il figlio di Belen e Stefano De Martino - alla “scuola dei vip” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più uniti e innamorati. Da quando hanno reso ufficiale il loro ritorno di fiamma hanno riempito i rispettivi profili social con foto ‘bollenti’ e dediche d’amore. E l’altra sera sono anche apparsi insieme sul palco del Festival di Castrocaro. Fortemente voluti dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero, i due potrebbero anche essere in procinto di convolare a nozze per la seconda volta, dopo il primo ...

La foto del figlio di Belen Rodriguez indigna il web. La prima cosa è l’educazione : Belen Rodriguez pubblica una foto del piccolo Santiago nel suo primo giorno di scuola, ma il web critica ancora una volta la celebre showgirl. Le vacanze sono finite anche per il piccolo Santiago ed è giunto il momento di tornare alla triste realtà. Il figlio nato dalla relazione fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è al suo primo giorno di scuola primaria, e la showgirl non riesce a contenere l’emozione. Immortala questo momento ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - secondo figlio e matrimonio in arrivo? : "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano". Le parole che Antonello Venditti cantava in Amici mai sembrano cucite addosso alla storia fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, tornati a fare coppia fissa dopo essersi separati ed aver intrapreso percorsi di vita autonomi. Ma se "l'amore è amore", si è destinati a tornare insieme, prima o poi. Rimasti sempre in buoni rapporti anche quando legati ad altri partner, ...

Belen Rodriguez : 'Io e Stefano insieme per sempre - lavori in corso per il secondo figlio' : La "reunion" tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non poteva andare meglio: da quando hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, infatti, i due non perdono occasione per mostrarsi felici ed innamorati sia in pubblico che sui social network. Intervistati dal settimanale "Oggi" sui progetti che hanno per il futuro, il ballerino e la showgirl hanno ribadito di voler stare insieme fino alla fine dei loro giorni e poi di voler dare un ...

Belen e Stefano - intervista di coppia e verità figlio : “Work in progress” : intervista Belen e Stefano insieme alla rivista Oggi: le novità sulla gravidanza, sulla loro relazione e i prossimi progetti televisivi Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno rilasciato un’intervista-doppia al settimanale Oggi. E sì, hanno parlato anche del secondo figlio, senza però lasciarsi andare troppo. Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare della gravidanza […] L'articolo Belen e Stefano, intervista di coppia ...

Belen e Stefano si giurano amore eterno. figlio in arrivo? "Work in progress" - : Novella Toloni La showgirl argentina ha aperto il suo cuore al settimanale "Oggi" confessando il profondo amore per il compagno Stefano e parlando dei progetti lavorativi e della ricerca della seconda gravidanza Belen Rodriguez e Stefano De Martino si preparano a vivere un caldo autunno tra impegni di lavoro e possibili nuovi arrivi in famiglia. Belen e Stefano si sono raccontati in un'intervista di coppia (la prima dopo il ritorno ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : il secondo figlio dovrebbe nascere a inizio 2020 : Belen Rodriguez è incinta oppure no? Sono settimane che i giornali di gossip si interrogano sulla possibilità che l'argentina sia in attesa del suo secondo figlio ma, almeno fino ad oggi, non è arrivata alcuna conferma ufficiale a questa notizia. Il nuovo numero di "Di Più", però, racconta di una telefonata che Stefano De Martino avrebbe fatto agli amici: pare che sia stato lo stesso napoletano a rivelare che nei primi mesi del 2020, Santiago ...

Santiago - figlio di Belen - fa il 'mini-guru' e stupisce il web : 'Dio ci ha creati - ci ama' : Santiago De Martino, il figlio di Belen Rodriguez e del ballerino Stefano De Martino, ha svelato la sua vena fantasiosa e spirituale online, sebbene sia ancora molto piccolo di età. Il ragazzino ha dimostrato di aver già le idee chiare sulla questione della trascendenza, dell'amore e della spiritualità. Così, con una sua domanda, è diventato un nuovo "piccolo imperatore" di Instagram....Continua a leggere

Santiago De Martino 'Sapete perché Dio ci ama?'/Il figlio di Belen e Stefano stupisce : Santiago De Martino, figlio di Belen Rodriguez e Stefano, star su Instagram. L'indovinello che sta spopolando: 'Sapete perché Dio ci ama?'.

Belen e Stefano - tutto pronto per il secondo figlio : Navigano da settimane nelle acque di Ibiza tra amore sconfinato e passione alle stelle, dolcezze e coccole con il figlio Santiago e sguardi sognanti e innamorati. Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo l’estate al largo… da tutti. Solo loro tre felici. Nei sogni della coppia che si è ritrovata c’è anche il secondo figlio. E dalle immagini pubblicate dal settimanale Gente pare già che ci siano delle curve sospette… La bella ...

Belen e Stefano hanno comprato una lussuosa barca e l'hanno dedicata al figlio Santiago : È tempo di nuovi acquisti per Belen e Stefano, i quali ormai non si nascondono più e vivono la loro storia d'amore sotto gli occhi attenti dei milioni di followers che li seguono sui social e che sognano con loro. In queste ultime ore abbiamo viso che i due si sono fatti immortalare su una nuova lussuosissima barca che hanno comprato per trascorrere parte delle loro vacanze estive, e che hanno dedicato al loro amato figlioletto. Nuovo super ...