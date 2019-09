Il documentario Unposted è il palco di Chiara Ferragni | “Gli influencer non sono

Fonte : wired

(Di giovedì 5 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=z1jzXzNQcxk Quando arriverà in sala per tre giorni (il 17, 18 e 19 Settembre), e ancora di più quando sarà su Amazon Prime Video,potrà finalmente dare soddisfazione a tutti. Ilsu, da quando ne è stata annunciata la partecipazione al festival di Venezia, è diventato subito la notizia scandalo da condividere per mostrarsi facilmente indignati. Il fatto che sia al servizio della sua protagonista e adulatorio non farà che soddisfare gli indignati preventivi, felici che il pregiudizio sia stato confermato. In realtà l’idea di unsuera fantastica, forse però sarebbe stato meglio farlo meno a contatto e in collaborazione con lei. Filmare, raccontare e mostrare il personaggio italiano determinante del momento, l’unico che incroci la nuova posizione della donna con le possibilità delle nuove ...

