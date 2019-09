Il bidet portatile che mira a ridurre il consumo di carta igienica negli Usa

bidet portatile - ecco la novità che sta spopolando negli Stati Uniti : La svolta tanto attesa potrebbe essere finalmente arrivata. Anche gli Stati Uniti sarebbero pronti a schierarsi dalla parte italiana nella lotta culturale per l'igiene in bagno grazie a un nuovo Bidet portatile che starebbe rapidamente conquistato i cuori (sì, diciamo i cuori) dei cittadini a stelle e strisce. L'aggeggio in questione si chiama Sonny, ed è stato messo a punto da una startup californiana con sede a Santa Monica ...

Gli americani amano questo bidet portatile : Si può guardare dal lato pratico – come una manna dal cielo in momenti particolarmente difficile – oppure dal lato ambientale – per i vantaggi che garantisce nella lotta agli sprechi: in entrambi i casi, poter disporre di un bidet portatile e ricaricabile può sembrare buffo per noi, ma è un grosso passo in avanti nei paesi che non hanno l’abitudine a utilizzarlo. Diffonderne l’uso è una delle priorità di Sonny, startup californiana che ...