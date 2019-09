IFA 2019 | Lenovo lancia nuovi pc Yoga e un cameraphone Motorola

Sony presenta nuovi speaker - walkman - cuffie e auricolari all’IFA 2019 : Sony ha presentato nuovi prodotti all'IFA 2019 tra i quali cuffie e auricolari wireless, un nuovo walkman e un sistema di speaker. L'articolo Sony presenta nuovi speaker, walkman, cuffie e auricolari all’IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

I feature phone Nokia 2720 Flip - 110 - 800 Tough e le cuffie Power annunciati oggi a IFA 2019 : Oltre a Nokia 6.2 e Nokia 7.2, a IFA 2019 sono stati presentati anche i feature phone Nokia 110, 800 Tough e 2720 Flip w lw cuffie TWS Power. L'articolo I feature phone Nokia 2720 Flip, 110, 800 Tough e le cuffie Power annunciati oggi a IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

JBL ha presentato nuovi speaker portatili e prodotti per l’home entertainment a IFA 2019 : JBL ha annunciato ufficialmente a IFA 2019 tanti nuovi prodotti, che vanno dagli speaker portatili, più e meno sobri, ai dispositivi per l'home entertainment. L'articolo JBL ha presentato nuovi speaker portatili e prodotti per l’home entertainment a IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

Alcatel approfitta di IFA 2019 per svelare Alcatel 3X - 1V e il tablet Smart Tab 7 : Alcatel presenta a IFA 2019 due nuovi Smartphone e un tablet: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche, immagini, funzionalità, prezzi e date di uscita di Alcatel 3X (2019), Alcatel 1V e Alcatel Smart Tab 7. L'articolo Alcatel approfitta di IFA 2019 per svelare Alcatel 3X, 1V e il tablet Smart Tab 7 proviene da TuttoAndroid.

Sonos cala il tris a IFA 2019 : ufficiali i nuovi Move - One SL e Port - arriveranno in autunno : Sonos ha scelto IFA 2019 per presentare i suoi prodotti per l'autunno: Move, il primo speaker smart del brand per uso all'esterno, One SL e Port. L'articolo Sonos cala il tris a IFA 2019: ufficiali i nuovi Move, One SL e Port, arriveranno in autunno proviene da TuttoAndroid.

IFA 2019 - Samsung svela il frigorifero modulare e il Galaxy A90 5G : Rendere più democratica la tecnologia interpretando gli stili di vita dei consumatori: è il mantra con cui Samsung lancia sul mercato un’ampia gamma di nuovi prodotti intelligenti e connessi, per la casa e non solo. Dal nuovo TV Qled 8k a 55 pollici, al frigorifero componibile Bespoke fino al nuovo Galaxy A90 5G: ecco le principali novità annunciate a IFA Berlin, a due mesi dall’anniversario per i 50 anni di attività ...

IFA 2019 : Samsung ufficializza il lancio di Galaxy Fold e un nuovo TV 8K : Le novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoCon una conferenza stampa che anticipa di un ...

IFA 2019 : Haier - Candy e Hoover fanno parlare gli elettrodomestici intelligenti : IFA 2019, Haier, Candy e Hoover fanno parlare gli elettrodomestici intelligentiIFA 2019, Haier, Candy e Hoover fanno parlare gli elettrodomestici intelligentiIFA 2019, Haier, Candy e Hoover fanno parlare gli elettrodomestici intelligentiIFA 2019, Haier, Candy e Hoover fanno parlare gli elettrodomestici intelligentiIFA 2019, Haier, Candy e Hoover fanno parlare gli elettrodomestici intelligentiIFA 2019, Haier, Candy e Hoover fanno parlare gli ...

La FIFA ha svelato i nomi dei candidati per la top 11 del 2019 : FIFA top 11 – FIFPro e FIFA hanno annunciato oggi i 55 nomi in lizza per il FIFA FIFPro Men’s World11 2019. Deciso dai voti di migliaia di calciatori professionisti, il migliore 11 del 2019 sarà annunciato il 23 settembre 2019. I 55 giocatori in lista sono rappresentanti di ben 21 diverse nazionalità. I brasiliani […] L'articolo La FIFA ha svelato i nomi dei candidati per la top 11 del 2019 è stato realizzato da Calcio e ...

IFA 2019. Samsung Galaxy Fold in arrivo : Per ora solo in Corea del Sud - dal 6 settembre : Dopo l'esordio flop di quattro mesi fa a causa di un malfunzionamento del display pieghevole, il super smartphone da 2000 dollari è pronto ad affrontare il grande pubblico. Rivisto e corretto

IFA 2019 : i migliori gadget visti (finora) : Ifa 2019 è scattata ufficialmente con le anteprime e gli eventi preliminari per la stampa che hanno tolto i veli già da un buon numero di prodotti. Fino all’11 settembre, saranno numerosissime le ufficializzazioni in tutte le categorie. Quali sono le novità più importanti viste in terra tedesca? Ecco la nostra selezione del meglio del meglio con in fotogallery tutte le immagini che mostrano da vicino notebook, smartphone, tv, ...

Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019 - per sportivi e non solo : A IFA 2019 Fossil Group ha presentato alcuni nuovi smartwatch con Wear OS By Google e il primo smartwatch targato PUMA e dedicato agli sportivi. L'articolo Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019, per sportivi e non solo proviene da TuttoAndroid.

IFA 2019 - Asus ha presentato i nuovi smartwatch - pc portatili e gaming phone : Berlino – Non si può dire che Asus non abbia fatto le cose in grande per l’edizione 2019 dell’evento berlinese che coincide con il 30esimo anniversario dell’azienda taiwanese. Tante le novità dal wearable ai portatili, passando per smartphone e workstation che confermano come Ifa rappresenti per l’azienda il palcoscenico principale dopo il Computex di Taipei. Decisi passi in avanti in ambito smartwatch con il VivoWatch SP, il ...

IFA 2019 : Asus presenta i nuovi ZenBook Duo e Pro Duo - ASUSPRO B9 - il Vivowatch SP ed altri prodotti : A IFA 2019 di Berlino, Asus ha svelato annunciato, svelato e consentito gli hands-on di tantissimi nuovi prodotti che andranno a far parte della line-up di questo e dei prossimi trimestri. Vi abbiamo già parlato della nuova linea ProArt, dedicata pricipalmente ai creatori di contenuti, ma l'evento ha lasciato spazio anche a prodotti più consumer oriented come i nuovi ZenBook Pro DUO, e a dispositivi smart per l'utilizzo quotidiano come il ...