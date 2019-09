Ictus | perché mangiare carne | quanto rischiano in più i vegetariani | la ricerca a Oxford

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) In molti sono convinti cheaumenti il rischio di problemi al cuore (oltre alle correlazioni delle carni rosse col tumore), eppure unacondotta dall'Università di, svela che coloro che escludono del tutto dalla dieta alimenti di origine animale, hanno il 20% di possibili

Checco__Colucci : @Micheles750 @GiovanniFava @RamingodiArnor @BeltramoPaolo Nostro mare? In che senso? Mare e perchè non lago o fiume… - Arewealone19 : RT @peularis: Avrebbe dovuto essere il fratello Charles ad accompagnare Diana all'altare, perché suo padre aveva avuto ictus e stava poco b… - hugmebutch : Tra l'altro, già che sto tirando fuori tutta la merda, ho una malattia (di cui non voglio parlare) che si cura con… -