I primi anni di David Bowie nel cofanetto Conversation Piece | con inediti e rarità del

Versiliana 2019 - i nostri primi dieci anni. Segui l’incontro con Cinzia Monteverdi - Peter Gomez - Marco Travaglio e Antonio Padellaro : Ha preso il via giovedì con la “Serata Zero” la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, in programma dal 29 agosto al 1 settembre al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta). In occasione del compleanno del Fatto Quotidiano Peter Gomez, Cinzia Monteverdi, Antonio Padellaro e Marco Tarvaglio raccontano nascita e sfide future del giornale nell’incontro “I nostri primi dieci anni”. Segui la diretta tv L'articolo Versiliana ...

Celiachia : un’abitudine dei primi anni di vita aumenta i rischi di diventare allergici al glutine : La Celiachia può essere favorita da un’abitudine dei primi anni di vita: sembra infatti che chi assume tanti cibi al glutine nei primi 5 anni aumenta il rischio di sviluppare tale allergia nei bambini che presentano una predisposizione genetica alla patologia e al diabete. Lo rivela un’analisi di 6.600 bambini di varie origini – Usa, Germania, Svezia, Finlandia – nati tra il 2004 ed il 2010 e seguiti per anni. Pubblicato ...

“Infelice”. Maria De Filippi - la confessione sui primi anni con Maurizio Costanzo : In attesa di riprende il timone delle sue trasmissioni. Maria De Filippi, la signora di Mediaset, si lascia andare a considerazioni sulla sua vita privata dal buen ritiro di Ansedonia nel corso di un’intervista a Oliviero Marchesi di Di Più. Ha parlato non solo del modo in cui è riuscita a cambiare lentamente alcune abitudini di Maurizio Costanzo, che all’inizio pensava solo e soltanto al lavoro, ma anche del rapporto speciale che ha costruito ...

Mont Avic i primi trent’anni : E’ stata inaugurata al Forte di Bard nelle sale dell’Opera Mortai la mostra “Mont Avic i primi trent’anni”. Realizzata in collaborazione

Sexting - è boom tra i giovanissimi. Il ministro Bussetti : numeri in aumento vertiginoso. A 11 anni già i primi selfie "intimi" : Al ministro fa paura soprattutto il Sexting, ovvero la pratica di inviare o ricevere foto o video provocanti o relativi a momenti intimi (propri e altrui). Bussetti, che ha la responsabilità...

Jennifer Lopez - i primi 50 anni di «Jenny from the Block» : Ci sono anni più speciali di altri e il 1969 è uno di questi: c’è stato il primo sbarco sulla Luna, al cinema è uscito Easy Rider, c’è stato il concerto di Woodstock, è stato pubblicato l’album di debutto di Crosby, Stills & Nash (cui più tardi si aggiunse Neil Young) ed è nata Jennifer Lopez. Una delle artiste più amate (di sicuro è tra le nostre preferite) compie i ...

I primi 50 anni di The Soft Parade dei Doors in un’edizione speciale : The Soft Parade dei Doors è il disco della title-track, di Tell All The People, Wild Child e Touch Me. Non è tutto, perché la title-track è quella dell'epico giro di basso di Harvey Brooks (già bassista di Bob Dylan), la linea che segue immediatamente le parole cantate da Jim Morrison con tanto hype: "The monk bought lunch". The Soft Parade dei Doors uscì nel novembre 1969 con la Elektra Records e il 18 ottobre, 50 anni ...

Daiquiri Day - il celebre cocktail cubano festeggia i suoi primi 30 anni : Il calendario ci ricorda che il 19 luglio si festeggia in tutto il mondo il Daiquiri Day, la giornata che celebra questo cocktail leggendario arrivato a spegnere quest'anno le sue prime 30 candeline. Era infatti il 1989, quando in un bar di un paesino nei pressi di Santiago di Cuba, chiamato appunto Daiquiri, si palesò un giovane marinaio particolarmente assetato, che chiese al barista di turno di aggiungere al suo rum un po' di ...