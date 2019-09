I piani del nuovo Governo | pensione di garanzia per i giovani e Opzione Donna

Screen Cast - pianificazione della modalità scura e nuovo font in arrivo nella MIUI : Ecco le novità della MIUI 10 Beta 9.8.19 tra funzione Screen Cast, pianificazione della modalità scura e font MiLanPro. Si tratta di funzionalità che stavate aspettando sui vostri smartphone Xiaomi? L'articolo Screen Cast, pianificazione della modalità scura e nuovo font in arrivo nella MIUI proviene da TuttoAndroid.

CorSera : Nei piani alternativi della Roma a Icardi c’è anche Milik : La Roma tiene d’occhio Milik. Lo scrive il Corriere della Sera. I giallorossi hanno nel mirino Mauro Icardi, che è dato sempre più vicino ad un trasferimento nella Capitale. Ma casomai non dovesse andare in porto, Petrachi già pensa al piano B. E così tiene d’occhio Timo Werner, del Lipsia, scrive il quotidiano, per il quale avrebbe fatto un sondaggio. L’attaccante classe ’96 ha il contratto che scade l’anno ...

Khedira potrebbe far cambiare i piani della Juventus e attenzione alla variabile Neymar : Maurizio Sarri, dopo la partita contro l'Atletico Madrid, ha lanciato l'allarme legato ai tanti esuberi che ha in rosa. Dunque, la missione di Fabio Paratici, nelle prossime settimane, sarà quella di cedere i giocatori di troppo. Il lavoro della dirigenza della Juventus non sarà facile anche perché molti dei calciatori che sarebbero considerati in uscita non vorrebbero lasciare Torino. La sensazione è che per ogni reparto ci sarà una partenza e ...

Activision e Blizzard hanno piani per delle nuove IP : In una recente riunione finanziaria, il COO di Activision Blizzard, Coddy Johnson ha confermato che "iniziative in materia di nuove IP" sono in corso presso l'azienda.Activision Blizzard ha un catalogo di IP ben riconoscibili e prolifiche sotto la sua ala, ma le nuove aggiunte sono state poche e lontane tra loro. Blizzard ha pubblicato Overwatch nel 2016 e Activision ha lanciato Destiny e Sekiro: Shadows Die Twice, ma gli studi interni sono ...

Il PSG potrebbe far saltare i piani dell’Arsenal per Pépé : Sembra oramai chiuso l’accordo per Nciolas Pépé all’Arsenal, che ha vinto la battaglia con il Napoli, secondo i media francesi soddisfacendo le richieste di ingaggio del claciatore e di commissione dei suoi agenti. L’ultima variabile che potrebbe entrare in gioco in queste ore è rappresentato dal PSG, le 10Sport scrive che Leonardo resta molto colpito dal calciatore e il club avrebbe continuato a trattare nelle scorse ore. Ma a ...

Taxi volanti - spettacoli e tecnologia : svelati i piani di Neom - megalopoli del futuro nel deserto saudita : New York - Non e' una cattedrale nel deserto. E' un'intera metropoli, anzi megalopoli. Diecimila miglia quadrate e 500 miliardi di dollari di investimenti previsti per veder crescere dal...

F1 - GP Germania 2019 : le previsioni meteo per le qualifiche. La pioggia può rovinare i piani della Ferrari : Ferrari o Mercedes? Mercedes o Ferrari? Chi avrà la meglio nelle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che si correranno oggi alle ore 15.00? Al momento non è facile fare previsioni su chi sarà in grado di centrare la pole position, dato che oltre alle questioni di pista sarà decisivo anche capire come si svilupperà il meteo di Hockenheim. Dopo le temperature torride di ieri, infatti, nella località tedesca sono in arrivo ...

Basket - Ettore Messina : “Ho informato Mike James che non rientra più nei piani dell’Olimpia Milano”. Il play lascia dopo un anno : Mike James non è più nei piani dell’Olimpia Milano. A dichiararlo è Ettore Messina, in una nota diffusa dal sito ufficiale della società pochi minuti fa. Finisce dopo un anno, dunque, il rapporto tra il play di Portland, sul quale ci sarebbe l’interesse del Maccabi Tel Aviv secondo radio mercato, e il team biancorosso, che lascia da miglior realizzatore dell’ultima Eurolega con 19.83 punti e 6.4 assist di media, mentre in Serie ...

Citroën - dai 100 anni al futuro. Risultati - piani e modelli della casa francese – FOTO : Una festa con più riflettori accesi sul futuro che candeline da spegnere sul passato. Ci ha pensato il raduno del secolo a celebrare i cento anni di vita di Citroën, un happening di tre giorni che ha accolto oltre 4.000 Citroën storiche, 11.000 collezionisti e circa 50.000 visitatori all’interno del mitico sito de La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir), luogo simbolico e dal grande valore storico, dove si svolsero i primi test della 2 CV. Ma è ...

Ong e migranti verso l'Italia - il sospetto dell'ex pm Nordio : 'Strategia pianificata' : L'eco del caso Sea Watch e dell'azione di Carola Rackete continua a diffondersi. Si cerca ancora di capire quale debba essere l'approccio dell'Italia al problema dell'immigrazione clandestina. C'è chi ritiene che ad animare le Ong ci siano unicamente motivi di solidarietà umana e chi, come Salvini, manifesta un certo sospetto rispetto alla possibilità che dietro i finanziatori privati delle organizzazioni non profit possano esserci motivazioni ...

Manchester City - Mangala e Delph non convocati per la tournée : fuori dai piani di Guardiola : Il Manchester City ‘annuncia’ due cessioni: sono in partenza Delph e Mangala, che non sono stati chiamati per il ritiro. Non sono nei piani di Pep.“powered by Goal”Dopo il tre su tre in Inghilterra, con Community Shield aggiunto, la corsa del Manchester City nella prossima stagione sarà alla Champions League. Con nuovi volti (Rodri e Angelino) e cessioni in vista.Due dei giocatori destinati a lasciare con buona certezza la squadra ...

Alitalia - lunedì si chiude : contri i piani della newco arriva già il primo sciopero : Uno sciopero di 24 ore è stato indetto dal sindacato Usb per il 26 luglio dopo le indiscrezioni sul nuovo piano industriale...