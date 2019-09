I mercati brindano al governo | ma l' Italia affidabile vuol dire davvero più

Agenzia_Italia : Il #governogiallorosso potrebbe giurare già in giornata. #Salvini all'attacco: 'Hanno truccato la partita'. I merca… - Today_it : I mercati brindano al governo ma l'Italia 'affidabile' vuole davvero dire più tasse? - Samanta_CQ : @mat_brandi Gridavano #altotradimento quando uscì quell'audio di Savoini a Mosca, perchè 'l'Italia non deve subire… -

(Di giovedì 5 settembre 2019) Per le agenzie di Rating l'resta un paese fragile. Adempiere alle regole fiscali, ridurre il debito pubblico...

Dalla Rete Google News

la Repubblica

MILANO - Calda accoglienza sul mercato per la nascita del governo M5s-Pd guidato ancora da Giuseppe Conte. In una giornata in cui tutte le Borse europee ...