I bombaroli del racket colpiscono ancora | esplosione davanti al negozio di abbigliamento

Fonte : ilmattino

(Di giovedì 5 settembre 2019) POLLENA TROCCHIA - Boato nella notte, bombaalla saracinesca di un. Un forte boato ha spezzato il silenzio e la tranquillità di questa notte. L?è...

markoramius62 : @Maverick_1956 @matteorenzi @catirafaella @emiliapatta @sole24ore Non riesco ad avere una visione ristretta. Quando… - Arianna_82_ : RT @enzomarangio: Quindi non era così “inevitabile” lo scambio #Dybala-#Icardi? E Paulo non aveva le valigie pronte per Parigi già lunedì?… - enzomarangio : Quindi non era così “inevitabile” lo scambio #Dybala-#Icardi? E Paulo non aveva le valigie pronte per Parigi già lu… -