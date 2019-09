Highlights Armenia-Italia 1-3 | doppietta Belotti e Pellegrini | prova superata!

Fonte : serieanews

(Di giovedì 5 settembre 2019)- Finisce 3-1 in favore dell’il match contro l’valido per la qualificazione ali prossimi Europei. Padroni di casa in vantaggio dopo 11 minuti grazie al gol di Krrapetyan su disattenzione di Barella. Poi i gol diper la rimonta azzurra, con punto esclamativo messo a segno ancora da … L'articolo1-3:proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

aleros78 : Ho visto ora gli highlights di Armenia-Italia non avendo potuto guardarla in diretta: -Barella perde palla e prendi… - karda70 : TUTTO QUELLO CHE E' SUCCESSO A #YEREVAN IN #ARMENIAITALIA MATCH DI QUALIFICAZIONE A #EURO2020 #CRONACA #TABELLINO… -