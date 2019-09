Harvest Moon | Mad Dash arriva in Europa

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 5 settembre 2019) Oggi, Rising Star Games, ha annunciato una partnership con Koch Media per distribuire un altro grandioso titolo diin tutta. Entrambi i partner sono felici di svelare che: Madsarà disponibile in edizione fisica su Nintendo Switch™ e PlayStation®4, in tutta, il 15 novembre 2019. “Dopo aver visto l’enorme entusiasmo che ha generato: Madall’E3, abbiamo deciso di andare avanti con un’edizione fisica,” ha dichiarato Brjann Sigurgeirsson, CEO di Rising Star Games. “Il frenetico gioco di farming è semplicemente irresistibile. I fan di vecchia data e i nuoviti, saranno felicissimi quando Madarriverà durante quest’autunno.” Gioca in single player o divertiti con i tuoi amici! Pesca e raccogli mentre porti a termine gli obiettivi di ...

