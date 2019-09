Grande festa a Milano per “90 Anni di Emozioni” con ACI e Scuderia Ferrari

Arriva a Roma la Grande festa di MI AMI – Il 5 settembre con Nastro Azzurro Live : Pop X, Tropea, Tonno e Montag a Largo Venue (Roma) il 5 settembre con MI AMI e Nastro Azzurro. Per la prima volta fuori da Milano ed insieme a Nastro Azzurro, il festival della Musica bella e dei baci parte in tour per promuovere in modo nuovo e matto la nuova musica italiana. Il 5 settembre a Largo Venue (Roma) Arriva il MI AMI a Roma, per un’unica grande festa finale insieme ad uno special guest d’eccezione: Pop X, l’artista più matto e ...

San Giovanni Battista - domani e domenica festa Grande a Monterosso Almo. : San Giovanni Battista, domani e domenica festa grande a Monterosso Almo. Le celebrazioni più significative del patrono

Il 7 settembre al Circo Massimo Thegiornalisti : una Grande festa : E' iniziato il countdown per il grande spettacolo del 7 settembre, al Circo Massimo di Roma, quando i Thegiornalisti celebreranno i loro 10 anni di carriera. Una grande festa della musica, con ospiti, sorprese, e arrangiamenti originali. Come annunciano, ad askanews, gli stessi componenti della band. Marco Primavera è il batterista, co-fondatore di Thegiornalisti: "Sarà un concerto slegato da tutto quello che abbiamo fatto finora, una festa, un ...

Salvini annuncia una Grande manifestazione a Roma per il 19 ottobre : Matteo Salvini annuncia una manifestazione di piazza contro il governo Pd-M5s. "Prepariamo a esserci a metà ottobre, a Roma. Il 19 ottobre penso a una grande giornata di orgoglio italiana", ha affermato durante una diretta Facebook. Un evento anticipato da altri incontri visto che il capo della Lega ha dato appuntamento ai suoi sostenitori il 15 settembre a Pontida, che non sarà solo un "appuntamento di partito" ma diventerà un "appuntamento di ...

Palermo - Grande festa alla ‘Notte dei campioni’ : applausi e pace tra i tifosi - Miccoli e Toni : grande festa a Palermo per la ‘Notte dei campioni‘, la serata che ha dato il via ufficiale del nuovo Palermo di Dario Mirri il quale ha affrontato alcune vecchie glorie rosanero. In campo tanti ex di diverse generazioni come Chimenti, Montesano, Berti, Zaccardo, Biava, Bombardini, Cappioli, Vasari, Migliaccio, Toni, Miccoli e Ilicic guidati in panchina da Ignazio Arcoleo e Pino Caramanno. La partita si è conclusa 6-0 per la ...

JOVA BEACH PARTY - LIDO DEGLI ESTENSI/ Scaletta - è Grande festa : 'trionfa l'amore' : JOVA BEACH PARTY, LIDO DEGLI ESTENSI: Scaletta, torna Lorenzo JOVAnotti. Il cantante fa però un appello al pubblico e dà il via allo show!

Superenalotto - festa Grande al bar Marino di Lodi dove è stato giocata la schedina da 209 milioni : Come da tradizione e come avvenuto in passato, la prima festa è lì dove tutto è cominciato o quasi. Il teatro questa volta è a Lodi al Bar Marino, in pieno centro storico della città, che ha riaperto la saracinesca verso le 22 quando è arrivata la titolare Marisa Caserini con il marito e la figlia. È qui che è stato centrato il 6 dei record al Superenalotto dopo oltre un anno. Sono stati vinti 209.160.441 euro: il jackpot è il più alto nella ...

Festa del Sacrificio islamica : “Domenica inizia la Grande mattanza - animali sgozzati senza stordimento” : “Domenica 11 agosto inizia per i quasi tre milioni di musulmani presenti in Italia la Festa del Sacrificio, si tratta di una delle feste più importanti per l’Islam, la Festa che prevede un vero e proprio rituale di Sacrificio di animali secondo la macellazione islamica rituale, che prevede lo sgozzamento senza stordimento degli animali ancora vivi, che vengono lasciati morire tra atroci sofferenze e attacchi di epilessia“: lo ...

Il 9 agosto in Calabria la 4ª edizione di Cordeddhi Cunduti – La Grande festa della pasta : Slow Food promuove e sostiene tutte quelle iniziative finalizzate all’informazione sulle produzioni locali, lo fa anche mettendo in stretta relazione produttori e consumatori. Un interesse particolare su cui l’associazione ha posto attenzione negli ultimi anni è il grano, una delle produzioni agricole più importanti per la cucina italiana. Non è sufficiente dire che un grano è italiano, spessissimo proviene da agricoltura intensiva perché pochi ...

"Questo governo sta distruggendo il Paese". Zingaretti invoca una "Grande manifestazione nazionale" : “Stanno distruggendo l’Italia e l’Italia non può permetterlo. Costruiamo mobilitazioni in tutto il Paese fino ad arrivare a una grande manifestazione nazionale”. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti dalle colonne di Repubblica prospetta “un autunno caldo”. L’ obiettivo - dice - è quello di “sviluppare proposte concrete e di lungo respiro in grado di ricostruire la fiducia in un ...

«Jova Beach Party» : la Grande festa di Jovanotti chiude all’aeroporto di Linate : Jova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroPer chiudere il suo «Jova Beach Party», Jovanotti sceglie l’aeroporto di ...

A settembre una Grande festa finale per il Jova Beach Party - i primi dettagli sull’evento conclusivo : Si terrà il 21 settembre l'ultima tappa del Jova Beach Party, una grande festa finale in programma nell'ultimo giorno d'estate. Lo annuncia la pagina Instagram ufficiale dedicata all'evento estivo di Jovanotti che comunica che i dettagli verranno divulgati entro il 5 agosto. Sconosciuta la città che accoglierà l'ultimo concerto del Jova Beach Party, anche questa da comunicare entro il 5 agosto. Nel post viene altresì chiarito che i biglietti ...

Jennifer Lopez festeggia alla Grande i suoi 50 anni - con una festa straordinaria : Jennifer Lopez il 24 luglio ha compiuto 50 anni, un evento importante che non poteva essere festeggiato se non nel migliore dei modi. La splendida cantante di origini portoricane ha organizzato un party esclusivo, all'insegna della musica, dove non si è risparmiata cantando e ballando senza sosta, come mostra nei video e nelle foto pubblicati sul suo profilo Instagram.

Sant'Anna e San Gioacchino/ A Vinadio Grande festa nel santuario più alto d'Europa : Sant'Anna e San Gioacchino, grande festa a Vinadio dove si celebra la madre di Maria nel santuario più alto d'Europa: ecco i dettagli