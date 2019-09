Governo | tutti i ministri hanno giurato | Conte bis in carica

Salvini spara a zero contro il nuovo Governo : ne ha una per tutti : Il leader della Lega non risparmia nessuno dei nuovi componenti dell'esecutivo: da Speranza senza competenze a Bonafede...

Dodici debuttanti al Governo - tutti i volti nuovi del Conte bis : Almeno nei nomi, la discontinuità sembra un tratto del governo Conte bis: sono 12 i debuttanti assoluti sui 21 ministri del neonato esecutivo; 5 invece i 'promossi' da incarichi di sottogoverno. Ad aver già guidato un dicastero sono solo in 4: Luigi Di Maio, che dal Mise e dal Lavoro trasloca agli Esteri; Dario Franceschini, che dopo la parentesi del Conte I torna a guidare i Beni Culturali; e poi i confermati Alfonso Bonafede alla Giustizia e ...

Governo : Zingaretti - ‘Pd unito - da tutti giusto contributo’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Sulla durata del Governo fino a fine legislatura ‘penso che il Pd sarà unito”. Lo ha detto a Sky TG24 il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. “Una delle grandi novità di questi trenta giorni di agosto è che il Partito Democratico ha fatto delle scelte incredibilmente nuove, ma le ha fatte insieme, uniti e convinti. Ha votato negli organismi dirigenti all’unanimità ed ...

Governo Conte 2 : ecco tutti i ministri foto dopo foto : Ventuno i membri del Conte 2: tra loro dieci sono pentastellati, nove dem, uno arriva da Leu. Uno solo è tecnico. Sette le donne

Governo Pd-M5S - nel programma tanti buoni propositi per l’Ambiente : ecco tutti i punti dell’accordo “Green” : Alla soglia del 2020, stiamo assistendo ad una degenerazione ambientale che, generata dal cambiamento climatico, ha visto crescere l’indifferenza generale delle autorità, decisamente più preoccupate di racimolare ricchezze di natura antropica. La politica è sempre più nel mirino del popolo: a voce sempre più alta, la gente comune si sta riunendo, sotto la bandiera della giustizia ambientale che ha come simbolo Greta Thunberg, perché i ...

Governo M5s-Pd - l'intesa viene "da lontano" e si punta al 2023 : tutti i ministri : Oggi il premier incaricato Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare la sua squadra che potrebbe...

Programma Governo M5S-Pd : bozza online in pdf - ecco tutti i punti : Programma governo M5S-Pd: bozza online in pdf, ecco tutti i punti Il Programma governo M5S-Pd inizia a prendere forma. È stata infatti diffusa online una bozza del Programma che contiene 26 punti principali. Come si legge nella prima pagina, datata martedì 3 settembre 2019, si tratta delle Linee di indirizzo Programmatico per la formazione del nuovo governo, ovvero una bozza di lavoro che riassume le linee Programmatiche che il Presidente ...

Governo Conte 2 - diretta – Il giorno del voto su Rousseau : “urne” aperte fino alle 18. Di Maio : “Tutti i nostri 20 punti sono nel programma” : È il giorno del voto su Rousseau, crocevia decisivo verso la nascita del Governo Conte 2. L’accordo a cui il premier incaricato lavora con M5s e Pd comincia a prendere forma: una bozza di programma in 26 punti è stata pubblicata sul Blog delle Stelle proprio per informare gli iscritti al voto. “Tutti i nostri 20 punti sono nel programma di Governo”, sottolinea Luigi Di Maio in un post su Facebook, prima di augurare “buon ...

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò il primo responsabile del Governo" |Video anche di Di Maio : "No vicepremier - solo incensurati e codice etico per tutti" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Luigi Di Maio : "Sì al Governo con il Pd ma non a tutti i costi" : “Governo sì ma non a tutti i costi”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico di M5S, in un’intervista in onda su Class Cnbc, rilasciata nel weekend.“Se nasce un Conte bis, nasce -spiega Di Maio- perché abbiamo nel programma di Governo i temi che interessano alle persone, e non dobbiamo assolutamente approssimarli o annacquarli. Devono essere obiettivi ben precisi. Si vuole il taglio dei parlamentari, si o no? ...

