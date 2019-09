Governo | Pisano ministra Innovazione ironizza | “Io il braccio di Casaleggio per

Paola Pisano nominata ministro dell’innovazione tecnologica del Governo Conte bis : L’Italia si dota con il nuovo governo di un ministero all’Innovazione con la nomina di Paola Pisano. Le congratulazioni del...

Chi è Paola Pisano - il ministro dell’Innovazione tecnologica del nuovo Governo Conte : Al ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (ministero senza portafoglio appena introdotto dal nuovo esecutivo) è stata nominata Paola Pisano, docente universitaria e assessore all'Innovazione nella giunta Appendino del capoluogo piemontese. La neo ministra non decadrà nell'immediato, ma ci sarà un periodo di transizione per il passaggio delle consegne.Continua a leggere

Paola Pisano ministra dell'Innovazione del Governo Conte bis : Dopo il dipartimento alla trasformazione digitale, l’Italia si dota – con il nuovo governo – di un ministero all’Innovazione. Ci va l'assessora M5S all’innovazione di Torino, chiamata la "signora dei droni", con un curriculum dedicato a queste materie

Governo Conte 2 - chi è la ministra dell’Innovazione Paola Pisano : assessore a Torino - Di Maio la voleva capolista alle Europee ma lei rifiutò : Luigi Di Maio le aveva chiesto di essere capolista alle Europee nella circoscrizione Nord Ovest, ma lei aveva rifiutato per continuare nel suo lavoro di assessora all’Innovazione e Smart City del Comune di Torino. Ora però Paola Pisano entra nel Governo Conte 2 e diventa responsabile dell’Innovazione, neonato ministero senza portafoglio. Appena qualche giorno fa, a fine agosto, Palazzo Chigi ha istituito il nuovo dipartimento del ...