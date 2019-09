Governo MoVimento 5 Stelle-Partito Democratico | la confessione | “Lavoravamo già al patto”

Ho visitato la Tunisia e ho trovato un paese solidale e in continuo movimento. Altro che crisi di Governo : In Tunisia. Ecco dove sono finiti tutti i Sì, i Ciao, i Bravo e i motorini Peugeot con partenza a pedale: qui, dove esiste ancora la miscela. Una lunga vacanza con la mia famiglia e la nostra auto dal porto di Genova fino a Tunisi, per respirare, in estate, la primavera araba. Un paese in movimento, fiero dei diritti e delle libertà che si è conquistato: mai immutabili, si espandono e contraggono un po’ ogni giorno, come ovunque. Bikini o ...

Oggi muore il M5S. Quando Gianroberto Casaleggio disse a Nuzzi : "Un Governo col Pd? Uscirei dal Movimento" : "Oggi (3 settembre) muore il Movimento di Gianroberto Casaleggio", scrive in un post sul suo profilo Twitter il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni. Sì perché il M5s così come lo aveva ideato il suo fondatore non esiste più. In una intervista del 2013 a Gianluigi Nuzzi rispose alla seguente dom

Rousseau - il voto degli iscritti al Movimento 5 Stelle : il 79 per cento ha dato parere favorevole al Governo con il Pd : Pollice alto dei 79.634 votanti all’esecutivo dei pentastellati con il Partito democratico e Giuseppe Conte premier. « Adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente», ha detto Di Maio

Il voto su Rousseau ha deciso : il Governo MoVimento 5 stelle-Pd può partire : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno detto – con una larghissima maggioranza – sì alla nascita del governo Conte-bis, così come è stato ribattezzata l’alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito democratico. I voti favorevoli sono stati il 79,3%, quelli contrari appena il 20,7%. In tutto hanno votato quasi ...

Governo - Crippa (Lega) : “Nel M5s tanti politici ed elettori non si riconoscono più nel Movimento” : “C’è qualcuno, anzi tanti elettori del M5s che non si sentono più a casa loro, forse prima avevano principi nobili ora si stanno svendendo al Pd“. Così Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, di passaggio fuori da palazzo Chigi. “Se i 5 stelle sono d’accordo a fare l’alleanza con Boschi, Lotti e Renzi, votino la fiducia”, ha aggiunto. “In tanti soffrono mal di pancia e prima o poi verranno fuori“, ...

Il programma del Governo PD-Movimento 5 Stelle : È una bozza composta da 26 punti, che potrebbe ancora cambiare: si parla di tagliare le tasse sul lavoro e di una politica economica che non comprometta "l'equilibrio di finanza pubblica"

Governo - al vertice M5S il diktat Di Maio : io vicepremier o perdo il Movimento : Il vertice lampo viene convocato a casa del sottosegretario Vito Crimi, in pieno centro storico, dietro la Camera, nel primo pomeriggio. Ai capigruppo Francesco D?Uva e Stefano Patuanelli tocca...

I 20 punti imprescindibili del Movimento 5 Stelle per fare il Governo con il Pd : Il M5S ha diffuso il documento consegnato al premier incaricato, Giuseppe Conte, con 20 punti programmatici che i gruppi parlamentari pentastellati ritengono fondamentali per formare il nuovo governo.Al termine delle consultazioni con Conte, lo stesso capo politico M5S, Luigi Di Maio, ha accennato ad alcuni di questi punti come il taglio parlamentari, i tempi della giustizia, il conflitto di interessi.Ecco i 20 punti ne dettaglio:1. Taglio del ...

Su Rousseau - "yes blog" del Movimento 5 Stelle - il destino del Governo : Uno strumento tirato fuori all’occorrenza, in origine pensato per coinvolgere gli iscritti nel processo parlamentare, ma nei fatti diventato utile scappatoia quando le decisioni da prendere sono rischiose sul piano politico o compromettenti sul piano della credibilità. Insomma, quando si vuole scaricare il peso delle scelte sulla base. La volontà del Movimento 5 Stelle annunciata via blog di sottoporre al voto su Rousseau ...

Governo - il nodo vicepremier M5s : Di Maio insiste - ma il Movimento non è compatto. La decisione spetterà a Conte : “Pensino alle soluzioni, non solo a colpire me”. Luigi Di Maio non cede: se il nuovo Governo deve nascere, non basta che ci sia Giuseppe Conte come premier, è la sua richiesta, ma proprio lui deve essere il vice. Sono ore di trattative e contatti frenetici tra Pd e M5s: i democratici hanno dato il via libera al nome scelto dal Movimento per guidare l’esecutivo della discontinuità. In cambio però, chiedono garanzie sulla nuova ...

Crisi di Governo - a che punto è la trattativa fra Pd e Movimento 5 Stelle : Accantonato il taglio dei parlamentari, su cui appare possibile trovare un accordo, restano due i punti su cui Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio non trovano un accordo: il nome del prossimo Presidente del Consiglio e il ruolo dei ministri uscenti del governo Conte. E la Lega resta sullo sfondo con la carta Di Maio per Palazzo Chigi.Continua a leggere

Crisi di Governo - parla Francesco D'Uva del Movimento 5 stelle : "Tavolo aperto solo col Pd" : "Non abbiamo ulteriori tavoli, non abbiamo altri tavoli in calendario con altre forze politiche". Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, parla con i giornalisti al termine dell'incontro con il Pd e smentisce le voci su una trattativa parallela dei pentastellati con la Lega d

Napoli e la crisi di Governo : nel Movimento 5 Stelle tutti contro tutti : Così tanti i voti presi in Campania e così tante le differenze col Partito democratico che il Movimento CinqueStelle - sia i portavoce eletti che i militanti iscritti - non vuole...