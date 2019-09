Governo M5s-Pd | la formula senza vicepremier è il vero successo di Di Maio

Governo - da Patuanelli a Catalfo e Dadone : la discontinuità M5s del Conte 2. E per l’Innovazione punta sull’esperta del digitale Pisano : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

Filippo Facci e i 26 punti del Governo M5s-Pd : il programma a dir poco "raccapricciante" : Potete chiamarlo programma, potete anche chiamarlo Piero, o Giovanni, un nome qualsiasi: il neo governo l' ha chiamato «Bozza di lavoro che riassume le linee programmatiche che il presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo», ma, va detto, è solo una lista di genericissime intenzi

Vincenzo Amendola - chi è il ministro agli Affari europei del Governo M5s-Pd : Esperienza lunga e consolidata sui dossier di politica estera per Vincenzo 'Enzo' Amendola: già sottosegretario agli Esteri...

Francesco Boccia - chi è il ministro agli Affari regionali del Governo M5s-Pd : Una famiglia sicuramente particolare quella di Francesco Boccia: il neo ministro del governo Conte è il marito di Nunzia De...

Governo Conte 2 - Bonafede : “Sulla giustizia ambizioni importanti”. E sull’accordo M5s-Pd Spadafora risponde con una battuta : “Nodi prescrizione e riforma del Csm da fare insieme al Pd? Ci sarà tempo per occuparsene, abbiamo ambizioni importanti”. Taglia corto dopo la conferma come Guardasigilli, Alfonso Bonafede, confermato come ministro della giustizia anche nel Conte 2, questa volta nella nuova cornice della maggioranza Pd-M5s. Al ministero dello Sport e delle Politiche giovanili ci sarà invece l’ex sottosegretario Vincenzo Spadafora, sempre ...

Lorenzo Guerini - chi è il ministro della Difesa del Governo M5s-Pd : Assicuratore, democristiano ed ex portavoce del Pd, Guerini passa dal "controllo" dei servizi segreti alla poltrona della...

Paola De Micheli - chi è il ministro delle infrastrutture e trasporti del Governo M5s-Pd : Già commissario straordinario per il terremoto del Centro Italia, la vice segretaria del Pd prende il posto del ministro...

Governo Conte 2 - il neo ministro Patuanelli (M5s) avvicinato da un contestatore : “Dovevamo votare - venduti” : Contestazione isolata nei confronti del neo ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, poco prima di un collegamento televisivo: “Venduti, dovevamo andare a votare” gli ha urlato un uomo a pochi metri di distanza riferendosi alla nascita del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte, sostenuto da 5 stelle e Pd. Intorno all’esponente del M5s, in ogni caso, c’erano poliziotti e carabinieri e la Contestazione si è ...

Giorgia Meloni sul nuovo Governo : "M5s lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd - orrenda spartizione" : "Il M5S si accontenta di placare la sua fame di poltrone aumentando i ministeri e mantenendo il dicastero del Lavoro per poter fare propaganda con provvedimenti inutili come il reddito di cittadinanza, ma lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd". Giorgia Meloni taglia corto sul nuovo governo M

Governo : la piemontese Dadone - dal collegio probiviri M5S alla Pa : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Nata a Cuneo il 12 febbraio 1984, Fabiana Dadone è il nuovo ministro della Pubblica amministrazione. Laureata in giurisprudenza, è al suo secondo mandato come deputata del M5S. Durante la XVII legislatura è stata componente della I Commissione, della Giunta delle elezioni nonché membro della Commissione Antimafia e tra febbraio e maggio del 2015 ha ricoperto il ruolo di capogruppo. All’inizio della ...

Fabiana Dadone - chi è il ministro alla Pubblica Amministrazione del Governo M5s-Pd : Molto attiva sia nel volontariato che nelle battaglie degli albori del Movimento 5 stelle la cuneese Fabiana Dadone è una...