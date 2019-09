Governo - Di Maio : «Migranti - superare Dublino. Africa non è preoccupazione - ma opportunità» : La questione migranti è una priorità per il nuovo Governo. La afferma Luigi Di Maio, nuovo ministro degli Esteri. L'Africa «non può essere più vista solo come...

Conte 2 - Feltri attacca Governo e Di Maio. E su Salvini : “Vittima dell’ora del coglione”. Scontro con Romeo (Lega) : “Dice cazzate” : “Questo governo è raccapricciante“. Sono le parole pronunciate a “L’Aria che Tira”, su La7, dal direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che, nel prendere in giro il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio, inciampa in un errore, già commesso su Twitter, circa l’inesistenza del congiuntivo nella lingua inglese. In realtà, nella lingua inglese il congiuntivo è reso tramite il ...

Di Maio e Grillo - retroscena : "Dovrebbe prendersi un anno sabbatico". Chi sono gli uomini del guru nel Governo : Negli ultimi giorni i rapporti tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo sono stati talmente gelidi da far arrivare il guru e fondatore del Movimento 5 Stelle a suggerire per il suo ex pupillo, oggi capo politico dell'M5s in difficoltà ma neo-ministro degli Esteri, un momento di pausa dalla vita attiva a Pal

Governo - la fidanzata di Di Maio Virginia Saba : “Luigi non è stanco. Il tradimento di Salvini? Preferisco non commentare” : “Luigi non mi sembra stanco, no. Come ho vissuto il tradimento di Salvini? Preferisco non commentare, scusate”. Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio, ha accompagnato il neo ministro degli Esteri al Quirinale per il giuramento. All’uscita da Palazzo Chigi è stata intercettata dai giornalisti e ha ammesso di aver vissuto la giornata con grande emozione. L'articolo Governo, la fidanzata di Di Maio Virginia Saba: “Luigi ...

Governo : Franceschini - ‘con Conte e Di Maio condiviso volontà di fare sintesi’ : Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Abbiamo condiviso, con il presidente Conte e con Di Maio, che un Governo di coalizione deve fare sintesi sugli argomenti e non perdersi in scontri”. Lo ha detto Dario Franceschini al termine del primo Cdm del Conte 2. Gli scontri, ha aggiunto, “possono sempre capitare ma è lo spirito che conta che è quello di cercare pazientemente una sintesi”. L'articolo Governo: Franceschini, ...

Governo - Di Maio : pronti a dare il massimo per il Paese : Governo, Di Maio: pronti a dare il massimo per il Paese."Eccomi con la nuova squadra di ministri del MoVimento 5 Stelle.

Governo Conte 2 - Bonafede giura con la mano sul cuore e Di Maio lo osserva divertito : Durante il giuramento di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, si è portato la mano sul cuore. Il neo ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha assistito alla scena divertito. L'articolo Governo Conte 2, Bonafede giura con la mano sul cuore e Di Maio lo osserva divertito proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - diretta : nasce il Conte-bis : i 21 ministri al Quirinale per il giuramento. Lamorgese a Interni - Esteri a Di Maio : Governo, via al Conte bis: oggi alle 10 è previsto il giuramento al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri il premier Giuseppe Conte è salito...

Governo - è nato il Conte bis : Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro sottosegretario. Alle 10 il giuramento Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Di Maio : il Governo dovrà essere coraggioso e ambizioso : Di Maio: "Dopo la votazione degli iscritti su Rousseau abbiamo chiuso oggi l'assetto della nuova squadra di Governo.

Governo : Scotti - ‘Conte più di Di Maio vicino a modello Dc’ : Roma, 5 set. (AdnKronos) – Tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio “nessuno dei due è dentro la storia della Dc, ma il duello” circa la vicinanza al modello scudocrociato “lo vince sicuramente il premier”. Lo afferma Vincenzo Scotti, in un’intervista a ‘La Stampa’. “Conte -spiega- è infatti un uomo delle istituzioni, caratteristica della Dc dei tempi migliori. Tuttavia egli non deve ...

Governo. Migranti - collocazione dell’Italia tra Usa e Oriente - rapporti con Parigi : i dossier sul tavolo di Di Maio al ministero degli Esteri : La gestione dei flussi migratori e la collocazione dell’Italia nel delicato equilibrio geopolitico tra gli Stati Uniti e l’Oriente. Ma anche i rapporti con la Francia. Sono principali dossier di politica estera che attendono Luigi Di Maio alla Farnesina. Che in un post su Facebook annovera “l’attenzione verso l’Africa” e “il tema delle migrazioni” tra “le linee guida su cui costruirò il mio ...

Governo M5s-Pd - la formula senza vicepremier è il vero successo di Di Maio : L'assenza di vicepremier è di fatto un enorme favore che il Pd, non è chiaro quanto coscientemente, fa ai nuovi alleati di...