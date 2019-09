Governo | Conte e i ministri hanno giurato al Quirinale Poi la nomina di Gentiloni a

Dopo il giuramento al Quirinale il Governo Conte bis è in carica : cosa succede adesso : Dopo il giuramento al Quirinale nelle mani del Capo dello Stato a Palazzo Chigi è prevista la cerimonia di insediamento del governo Conte 2, Dopo la quale si terrà la prima riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sarà l'ufficializzazione dell'indicazione di Paolo Gentiloni come commissario Ue.Continua a leggere

Via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Oggi il cdm : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei ministri, visibilmente molto emozionati,...

Governo - i ministri hanno giurato : Conte bis in carica. Poi la nomina di Gentiloni a Commissario Ue : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato. L'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea

I ministri del nuovo Governo Conte - le foto del giuramento : I 21 ministri del nuovo governo al Quirinale per il giuramento: le foto degli arrivi e della cerimonia

«Salta tutto» : l’ultima notte di sms e tensioni - così è nato il Governo Conte bis : Ieri il premier è andato al Quirinale con la lista di 21 ministri: ma nella notte lo scontro con Di Maio per il ruolo di sottosegretario (poi finito, come richiesto dal capo 5 Stelle, a Fraccaro) ha portato le trattative sull’orlo del collasso. E le tensioni non sono finite

Nuovo Governo Conte - ecco i ministri : Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio ha sciolto la riserva e presentato la lista dei ministri del Nuovo esecutivo giallorosso. Tra riconferme e novità più o meno previste

Paola Pisano nominata ministro dell’innovazione tecnologica del Governo Conte bis : L’Italia si dota con il nuovo governo di un ministero all’Innovazione con la nomina di Paola Pisano. Le congratulazioni del...

Governo Conte bis - premier e ministri hanno giurato al Quirinale : Giuseppe Conte ha sciolto la riserva accettando l'incarico di presiedere il 66esimo Governo della Repubblica. Stasera il...

Chi è Dario Franceschini - il ministro dei Beni Culturali e del Turismo nel Governo Conte : Dario Franceschini, ex ministro nel Governo Renzi e Gentiloni, torna al Mibact e riporta la delega al Turismo entro il perimetro dei Beni Culturali. Osannato (oppure fortemente contrastato) per la sua visione del patrimonio culturale, bisognerà vedere come si muoverà nel terreno minato dalla riorganizzazione del dicastero voluta dall'uscente Alberto Bonisoli e di una nuova maggioranza politica.Continua a leggere

Governo - diretta : via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Stasera primo cdm. Timmermans : «Un bene per l'Ue» : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi ministri, visibilmente molto...

Governo - diretta : nasce il Conte-bis : i 21 ministri hanno giurato al Quirinale : Governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi minstri, visibilmente molto...