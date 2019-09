Governo | Conte e i ministri hanno giurato al Quirinale Poi la nomina di Gentiloni a

Al Colle con la famiglia Il giuramento “normale” del nuovo Governo Conte : Al Quirinale tra sorrisi e normalità. Dadone: «Non dimenticherò mai l’emozione di mamma e papà saliti al Quirinale con me». E il premier al rituale della campanella se la palleggia dalla mano destra alla sinistra

Nuovo Governo Conte - Amendola : 'Esecutivo Salvini-Meloni sarebbe stato più pericoloso' : Da gialloverde a giallorosso. È il cambiamento cromatico avuto dal governo con il passaggio dall'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Lega a quella tra i grillini ed il Partito Democratico. Colori molto cari a Claudio Amendola, almeno in ambito calcistico. L'attore, ospite del programma L'aria che tira di La 7, ha inteso evidenziare come sarebbe meglio dividere i discorsi considerati i problemi che la Roma sta avendo nell'avvio del campionato di ...

Conte 2 - dem tra prudenza e soddisfazione per il ritorno del Pd al Governo : “Due mesi fa avrei stracciato la tessera”. E su Di Maio : “Non mi fido” : “Sono soddisfatto della squadra di governo, ma preferisco aspettare di vedere come lavorerà”. Nel giorno del giuramento del governo Conte due, alla festa de l’Unità di Milano, tra i militanti del PD la soddisfazione per il ritorno al governo si mescola allo scetticismo verso i nuovi alleati. “Me lo avessero detto due mesi fa avrei stracciato la tessera, ma oggi sono Contento pur di aver fatto fuori Salvini”, commenta uno dei volontari mentre a ...

Il primo Consiglio dei ministri del secondo Governo Conte ha impugnato una legge del Friuli Venezia Giulia perché discriminatoria verso i migranti : Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha deciso di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia perché Conteneva elementi discriminatori sul tema dell’immigrazione e perché alcune sue norme violavano la «competenza esclusiva statale». La decisione è arrivata su

Conte 2 - Feltri attacca Governo e Di Maio. E su Salvini : “Vittima dell’ora del coglione”. Scontro con Romeo (Lega) : “Dice cazzate” : “Questo governo è raccapricciante“. Sono le parole pronunciate a “L’Aria che Tira”, su La7, dal direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che, nel prendere in giro il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio, inciampa in un errore, già commesso su Twitter, circa l’inesistenza del congiuntivo nella lingua inglese. In realtà, nella lingua inglese il congiuntivo è reso tramite il ...

Governo - Giarrusso (M5s) : “Non contenti di Gentiloni. Non coinvolti nella decisione” : “Sono contento per buona parte dei ministri che abbiamo scelto, soprattutto quelli del Movimento 5 stelle. Di Gentiloni non siamo contenti perché penso che sarebbe stato più giusto che fosse un commissario del M5s. Coi miei colleghi avevamo chiesto di essere sentiti, di deciderlo insieme. Posso capire il fatto che alcuni miei colleghi, e anche io, non siano contenti del fatto che questa cosa non sia stata decisa insieme. Mentre, quando si ...

Conte 2 - siamo davanti a un ‘Governo Bartezzaghi’. Sì - alla fine è stato un agosto bellissimo : Quello del 2019 è stato un agosto bellissimo, va detto. Ma vi ricordate gli anonimi agosti degli anni passati? Vi ricordate quei 15-20 giorni di elemosina di tempo libero chiamati “ferie” (solo per chi è assunto, gli altri fanno le “vacanze”) da sfruttare al massimo, con l’acceleratore tirato o con un filo di gas, quei giorni di vita vera, lontani da tutto e da tutti, ma soprattutto lontani della quotidianità delle notizie in tempo reale e ...

Rete 5G - il Governo Conte 2 esercita il golden power su 4 operazioni : coinvolte Tim - Linkem - Vodafone - Fastweb : Il governo ha deciso esercitare il golden power su quattro operazioni legate alla tecnologia 5G. Sotto osservazione del nuovo esecutivo – che ha deliberato l’uso dei poteri speciali su proposta del ministro Stefano Patuanelli – ci sono Tim, Linkem, Vodafone e Fastweb. Quest’ultima era già finita nel mirino a giugno per un accordo con Samsung. relativo al progetto pilota della Rete 5G Fixed Wireless Access a Bolzano e ...

Nuovo Governo Conte - Paragone : 'Voterò no - Gualtieri custode della liturgia euroepista' : Gianluigi Paragone, senatore del Movimento Cinque Stelle, lo aveva annunciato qualche giorno fa e non intende cambiare posizione. Nel momento in cui dovrà votare, in Parlamento, la fiducia al governo 'giallorosso' farà valere il proprio No. Lo ha detto a chiare lettere nell'ambito di un'intervista rilasciata all'Adnkronos in cui ha indicato, tra le altre cose, la scelta di Roberto Gualtieri in qualità di Ministro dell'Economia come paradigmatica ...

Governo Conte 2 - verso i voti di fiducia : la cintura di sicurezza della maggioranza? Dai gruppi misti. Al Senato quota 170 è vicina : C’è chi si dispiace di non essere stato chiamato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre formava il Governo, c’è chi un po’ se la tira dopo tutta la fatica per abbattere Matteo Salvini (che poi si è abbattuto da solo): “Prima sentiamo il discorso e poi decidiamo cosa votare”. Ci sono gli insospettabili come gli ex alfaniani di Civica Popolare, guidati da Beatrice Lorenzin, ora sostenitori del Governo ...

Governo - Bersani : “Bene rinnovamento - aiuterà il ripensamento. Conte dovrà convincere M5s e Pd a entrare nella logica dell’alleanza” : “Sono soddisfatto per Roberto Speranza ministro, ma certamente anche per lo sforzo di rinnovamento che si vede in questa compagine, un rinnovamento sia di persone, sia di generazioni. Di questo bisogna dare atto al M5s, al Pd e ad Articolo Uno – LeU“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sul nuovo Governo giallorosso. “Almeno ...

Governo Conte 2 - tornano le Pari opportunità. Ma sperare in nuove battaglie civili è da ingenui : La buona notizia è che abbiamo di nuovo il ministero per le Pari opportunità. L’ultima volta è stato con Josefa Idem, nel 2013. Poi il niente. Che il nuovo Governo giallorosso abbia dunque sentito la necessità di ripristinarlo è sicuramente un segno che va colto favorevolmente, con tutti i distinguo del caso. Lascia infatti perplessi che questo ministero sia accorpato a quello della Famiglia e, personalmente, che sia stato affidato a una ...

**Governo : Conte apre Cdm con ringraziamento a Mattarella’** : Roma, 5 set. (AdnKronos) – E’ durato poco più di due ore il primo Cdm del nuovo governo Conte, Dalle 11.48 alle 13.06 come si legge nota di palazzo Chigi. “Il Presidente Conte -si legge nel comunicato- ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.“Il Presidente ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la ...

Nuovo Governo - Juncker si congratula con Conte e avverte : 'Questa fase importante per Ue' : Il nome di Jean Claude Juncker evoca negli italiani il ricordo di quanto accadeva più o meno un anno fa. Il politico lussemburghese era a capo della Commissione Europea che più volte è finita 'muro contro muro' con il governo presieduto da Giuseppe Conte sulle questioni legate al debito pubblico per la manovra finanziaria. Erano, però, i periodi in cui Salvini e Di Maio usavano toni ruvidi nei confronti di Bruxelles. Che il vento sia cambiato ...