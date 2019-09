Governo Conte bis | premier e ministri hanno giurato al Quirinale

Paola Pisano nominata ministro dell’innovazione tecnologica del Governo Conte bis : L’Italia si dota con il nuovo governo di un ministero all’Innovazione con la nomina di Paola Pisano. Le congratulazioni del...

Chi è Dario Franceschini - il ministro dei Beni Culturali e del Turismo nel Governo Conte : Dario Franceschini, ex ministro nel Governo Renzi e Gentiloni, torna al Mibact e riporta la delega al Turismo entro il perimetro dei Beni Culturali. Osannato (oppure fortemente contrastato) per la sua visione del patrimonio culturale, bisognerà vedere come si muoverà nel terreno minato dalla riorganizzazione del dicastero voluta dall'uscente Alberto Bonisoli e di una nuova maggioranza politica.Continua a leggere

Governo - diretta : via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Stasera primo cdm. Timmermans : «Un bene per l'Ue» : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi ministri, visibilmente molto...

Governo - diretta : via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Stasera primo cdm. Timmermans : «Un bene per l'Ue» : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi ministri, visibilmente molto...

Governo - diretta : nasce il Conte-bis : i 21 ministri hanno giurato al Quirinale : Governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi minstri, visibilmente molto...

Governo - diretta : nasce il Conte-bis : i 21 ministri hanno giurato al Quirinale : Governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi minstri, visibilmente molto...

Governo Conte - i ministri hanno giurato : ecco la squadra ufficiale : Dopo colloqui serrati con i capigruppo di M5S, Pd e Leu, Giuseppe Conte ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di presidente del Consiglio, dando il via al nuovo Governo, il Governo Conte bis. Alle ore 10 di oggi 5 settembre 2019 i nuovi ministri hanno prestato giuramento al Quirinale, nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. E’ dunque ufficiale: il Conte bis è nato. Il nuovo premier si è recato attorno alla 15 di ieri 4 ...

Governo - nasce il Conte bis. I 21 ministri hanno giurato al Quirinale. Gentiloni alla commissione Ue : Giuseppe Conte ha accettato l'incarico di presiedere il 66esimo Governo della Repubblica. Stamani alle 10 il premier e i suoi ministri giureranno nel Salone delle Feste del Quirinale. E stasera...

Governo - tutti i ministri hanno giurato : Conte bis in carica : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato

Governo - i ministri del Conte bis giurano al Quirinale : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato

Cosa c’è nel programma del Governo Conte bis : Il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte (foto: Valerio Portelli/LaPresse) L’Italia ricomincia da un nuovo governo e da una rinnovata lista di obiettivi. Nel tardo pomeriggio di ieri, 4 settembre, è stata diffusa la versione definitiva del programma del Conte bis, di cui nei giorni scorsi era apparsa una bozza. Il testo finale si compone di 29 punti anziché 26 ma è comunque molto più breve del contratto di governo che il ...

Governo - diretta : nasce il Conte-bis : i 21 ministri al Quirinale per il giuramento : Governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella. Poi si sono susseguiti i nuovi minstri. Poi Conte ha comunicato la...

Governo - diretta : nasce il Conte-bis : i 21 ministri al Quirinale per il giuramento : Governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi minstri. Primo consiglio...

Governo - al Quirinale il giuramento del Conte bis DIRETTA : Giuseppe Conte ha accettato l'incarico di presiedere il 66esimo Governo della Repubblica. Stamani alle 10 il premier e i suoi ministri giureranno nel Salone delle Feste del Quirinale. E stasera...