Governo Conte 2 | tornano le Pari opportunità Ma sperare in nuove battaglie civili è da

**Governo : Conte apre Cdm con ringraziamento a Mattarella’** : Roma, 5 set. (AdnKronos) – E’ durato poco più di due ore il primo Cdm del nuovo governo Conte, Dalle 11.48 alle 13.06 come si legge nota di palazzo Chigi. “Il Presidente Conte -si legge nel comunicato- ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.“Il Presidente ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la ...

Nuovo Governo - Juncker si congratula con Conte e avverte : 'Questa fase importante per Ue' : Il nome di Jean Claude Juncker evoca negli italiani il ricordo di quanto accadeva più o meno un anno fa. Il politico lussemburghese era a capo della Commissione Europea che più volte è finita 'muro contro muro' con il governo presieduto da Giuseppe Conte sulle questioni legate al debito pubblico per la manovra finanziaria. Erano, però, i periodi in cui Salvini e Di Maio usavano toni ruvidi nei confronti di Bruxelles. Che il vento sia cambiato ...

Sondaggi elettorali - il nuovo Governo Conte ha gli stessi voti del centrodestra : La supermedia dei Sondaggi realizzata da YouTrend per Agi evidenzia la crescita dei consensi per le forze che formano il nuovo governo Conte: in aumento soprattutto M5s e Pd. Insieme a Leu, i tre partiti godono più o meno degli stessi consensi del centrodestra formato da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.Continua a leggere

Chi è Nunzia Catalfo il nuovo Ministro del Lavoro del Governo Conte Bis : Chi è Nunzia Catalfo il nuovo Ministro del Lavoro del governo Conte Bis Il Conte bis è ufficialmente nato: dopo aver sciolto la riserva, Conte è salito al Quirinale nella mattinata del 5 settembre con tutta la squadra dei ministri. Ovviamente ci sono molte novità rispetto all’esecutivo anteriore, sostenuto da una maggioranza diversa. La stessa squadra dei 5 Stelle è cambiata: tra le uscite illustri, Danilo Toninelli (MIT) e Giulia ...

Nuovo Governo Conte bis : non solo clima - i temi dell’agenda ambientale [GALLERY] : Sbatte i tacchi e si mette sull’attenti davanti al presidente Sergio Mattarella il generale Sergio Costa, confermato al suo posto al ministero dell’Ambiente nel Conte 2. Con il giuramento di oggi parte l’azione del Nuovo esecutivo. E l’ambiente, nell’intesa della nuova maggioranza, appare tra le priorità del programma. Dal mondo delle associazioni ambientaliste arrivano al ministro gli auguri di buon lavoro e ...

Governo Conte bis - Monti : 'Gualtieri? Primo requisito è capacità di scontentare la gente' : Il nuovo Governo sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico è stato definito da qualcuno "di responsabilità". Il rischio di andare alle urne già in autunno, come evidenziato da Matteo Renzi, avrebbe comportato seri rischi per il Paese che avrebbe potuto trovarsi ad essere retto da un esercizio provvisorio, con il quale sarebbe potuto essere problematico varare la nuova legge di bilancio e disinnescare le clausole di salvaguardia ...

Il Governo Conte bis ha giurato al Quirinale : Il Governo Conte bis ha giurato al Quirinale. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi

Poche donne nel Conte 2? Facciamo un Governo ‘di lei’ e mandiamo un’italiana in Ue : Ci sono certezze nella vita: una è che al ristorante chi sta servendo a tavola, se ci sono uomini e donne, chieda ad un uomo di assaggiare il vino; la seconda è che, fatto un nuovo governo, se sei una femminista, ti chiedano che ne pensi della percentuale di donne ai ministeri. Attenzione: non ti chiedono che ne pensi della percentuale di uomini, né della loro eventuale competenza per svolgere i compiti istituzionali. Del resto è ovvio, e ...

Governo - Conte bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : Governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Governo Conte 2 : Salvini voleva pieni poteri - ora gli resta il Maalox : Dopo l’esito della votazione di Rousseau, la prima immagine che mi è venuta in mente è stata la faccia di Matteo Salvini. Salvini che con le cuffie in testa da dj e il mojito in mano lanciava dal Papeete beach minacce puerili e triviali. Un’immagine raccapricciante. Persino peggiore di quella di Berlusconi allorquando si recava all’estero a rappresentare l’Italia. Per tutta l’estate si è comportato da saltimbanco tenendo in ostaggio un intero ...

Governo : Franceschini - ‘con Conte e Di Maio condiviso volontà di fare sintesi’ : Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Abbiamo condiviso, con il presidente Conte e con Di Maio, che un Governo di coalizione deve fare sintesi sugli argomenti e non perdersi in scontri”. Lo ha detto Dario Franceschini al termine del primo Cdm del Conte 2. Gli scontri, ha aggiunto, “possono sempre capitare ma è lo spirito che conta che è quello di cercare pazientemente una sintesi”. L'articolo Governo: Franceschini, ...

Via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...