Governo Conte 2 | il ministro Costa ufficiale e gentiluomo | batte i tacchi di fronte a

Nuovo Governo - suona la campanella del Conte bis : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte come di rito ha suonato la campanella che segna l'inizio delle riunioni del...

Governo Conte 2 - Bonafede giura con la mano sul cuore e Di Maio lo osserva divertito : Durante il giuramento di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, si è portato la mano sul cuore. Il neo ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha assistito alla scena divertito. L'articolo Governo Conte 2, Bonafede giura con la mano sul cuore e Di Maio lo osserva divertito proviene da Il Fatto Quotidiano.

Via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Primo Cdm in corso : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi Alle 10.07 Giuseppe Conte aveva di nuovo giurato davanti al...

Governo Conte bis - l’esecutivo di 40enni è il più giovane della Repubblica : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgesePiù giovani pure del Governo Renzi, dove i 48 anni era l’età media dei ministri. E ancor di più del Governo ...

Governo Conte 2 - dopo il giuramento la foto con Mattarella e le ministre del nuovo esecutivo : dopo il giuramento al Quirinale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i suoi ministri si sono messi in posa per la foto di rito, quella di gruppo, con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. dopo lo scatto di famiglia tradizionale, c’è stato un supplemento di foto: le ministre ne hanno fatto una con Mattarella e Conte. L'articolo Governo Conte 2, dopo il giuramento la foto con Mattarella e le ministre del nuovo esecutivo proviene ...

Al via il Conte bis - il capo del Governo giura al Quirinale. Le ministre scelgono il nero : Il primo ministro Giuseppe Conte giura nel salone delle Feste al Quirinale di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ("nelle mani del Presidente della Repubblica", come recita la Costituzione) e alla sua nuova squadra di governo. Così nasce ufficialmente il governo Conte bis. Una curiosità: il presidente del Consiglio ha firmato con la sua penna personale invece che con quella del Quirinale. Poi è stata la volta dei ministri. Il ...

Dopo il giuramento al Quirinale il Governo Conte bis è in carica : cosa succede adesso : Dopo il giuramento al Quirinale nelle mani del Capo dello Stato a Palazzo Chigi è prevista la cerimonia di insediamento del governo Conte 2, Dopo la quale si terrà la prima riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sarà l'ufficializzazione dell'indicazione di Paolo Gentiloni come commissario Ue.Continua a leggere

Via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Oggi il cdm : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei ministri, visibilmente molto emozionati,...

Governo - Conte e i ministri hanno giurato al Quirinale. Poi la nomina di Gentiloni a Commissario Ue La lista completa : i nomi| Ritratti : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato. L'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea

I ministri del nuovo Governo Conte - le foto del giuramento : I 21 ministri del nuovo governo al Quirinale per il giuramento: le foto degli arrivi e della cerimonia