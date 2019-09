Governo : Cgil Sicilia - 'Regione cerchi dialogo con nuovo esecutivo' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Ora si inaugurino corretti rapporti istituzionali Stato-Regione con l’obiettivo innanzitutto di fare fronte, attraverso l’accordo con lo Stato, alla crisi finanziaria". Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino nel giorno del giuramento del nuovo gov

Governo : Cgil Sicilia - ‘Regione cerchi dialogo con nuovo esecutivo’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Ora si inaugurino corretti rapporti istituzionali Stato-Regione con l’obiettivo innanzitutto di fare fronte, attraverso l’accordo con lo Stato, alla crisi finanziaria”. Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino nel giorno del giuramento del nuovo Governo giallorosso. “Al Governo regionale – aggiunge – spetta ora di cercare il dialogo col ...

Governo : Cgil Sicilia - ‘Regione cerchi dialogo con nuovo esecutivo’ (2) : (AdnKronos) – “Come sempre le nostre valutazioni si atterranno al merito dell’azione di Governo” sottolinea il sindacato che segnala comunque “la necessità di puntare sullo sviluppo delle infrastrutture per cambiare il volto della Sicilia e sul rilancio dell’industria”. Fra le opere fondamentali il raddoppio ferroviario Catania-Palermo-Messina, il completamento della Caltanissetta-Agrigento e della ...

Cgil - Cisl e Uil si affidano a Mattarella "anche nella possibilità di dare un nuovo Governo al Paese" : C’è bisogno “di risposte immediate, di un governo nel pieno delle sue funzioni e non si possono più aspettare le alchimie della politica”. Lo dicono in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil che esprimono “grande preoccupazione per la situazione di instabilità politica prodotta in pieno periodo feriale che, se non risolta rapidamente, può ulteriormente ridurre le condizioni per la crescita del ...

**Governo : Cgil Cisl e Uil - ‘grande preoccupazione - è momento serietà’** : Roma, 13 ago. (AdnKronos) – Cgil, Cisl e Uil esprimono “grande preoccupazione per l’attuale situazione di instabilità politica prodotta in pieno periodo feriale che, se non risolta rapidamente, può ulteriormente ridurre le condizioni per la crescita del Paese, aggravare la situazione economica e sociale di tutto il mondo del lavoro e dei pensionati, non far svolgere alcun ruolo al nostro Paese nella costruzione di una ...

Sicilia : Cgil - 'Zes? Governo manca di visione d'insieme' (2) : (AdnKronos) - "Possiamo dire con chiarezza - conclude il segretario della Cgil Sicilia - che non condividiamo il percorso e alcune scelte di merito, fermo restando che bisogna andare avanti. Lavoreremo dunque affinché le nostre proposte per migliorare e qualificare la proposta del Governo possano tr

Sicilia : Cgil - 'Zes? Governo manca di visione d'insieme' : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - "Anche in questa occasione il Governo Musumeci sta mostrando una incapacità di esprimere un’idea generale di sviluppo per la Sicilia". Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino interviene sulla questione delle Zes in Sicilia. "In economia il tempo è p

Sicilia : Cgil - ‘Zes? Governo manca di visione d’insieme’ (2) : (AdnKronos) – “Possiamo dire con chiarezza – conclude il segretario della Cgil Sicilia – che non condividiamo il percorso e alcune scelte di merito, fermo restando che bisogna andare avanti. Lavoreremo dunque affinché le nostre proposte per migliorare e qualificare la proposta del Governo possano trovare accoglienza attraverso il confronto con le istituzioni competenti”. Mannino ricorda che “i ...

Sicilia : Cgil - ‘Zes? Governo manca di visione d’insieme’ : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – “Anche in questa occasione il Governo Musumeci sta mostrando una incapacità di esprimere un’idea generale di sviluppo per la Sicilia”. Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino interviene sulla questione delle Zes in Sicilia. “In economia il tempo è prezioso e certamente sulle Zes in Sicilia se ne è già perso troppo, in confronto anche alle altre regioni del ...

Almaviva : Slc Cgil Palermo - 'da Governo serve impegno serio' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Possiamo tamponare i licenziamenti e li tamponeremo un'altra volta, ma sono almeno sette anni che facciamo gli stessi discorsi. E' arrivato il momento che sulla questione dei call center si faccia un cambio di passo. Bisogna aprire un capitolo nuovo e al governo chied

Almaviva : Slc Cgil Palermo - ‘da Governo serve impegno serio’ : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – “Possiamo tamponare i licenziamenti e li tamponeremo un’altra volta, ma sono almeno sette anni che facciamo gli stessi discorsi. E’ arrivato il momento che sulla questione dei call center si faccia un cambio di passo. Bisogna aprire un capitolo nuovo e al governo chiediamo un impegno serio”. A dirlo è il segretario generale della Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso al tavolo ...

Call center : Slc Cgil - 'Governo assente e snobba incontri' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "Si sta sottovalutando l'importanza di un settore così radicato in Sicilia e soprattutto che dà occupazione a migliaia di persone. Ci aspettavamo un intervento immediato del governo per trovare soluzioni e per garantire l'occupazione nel settore ma cosi non è stato: il