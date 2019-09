Governo | Calenda a Renzi | «Ode alla vittoria fuori luogo | non abbiamo sconfitto noi

**Governo : Calenda - ‘umilianti genuflessioni a Grillo’** : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Devono fare questo obbrobrio per paura delle elezioni o altro? lo facessero. Ma almeno senza queste umilianti genuflessioni a Grillo. Perché chi rappresenta una comunità ne deve preservare prima di tutto la dignità”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda. L'articolo **Governo: Calenda, ‘umilianti genuflessioni a Grillo’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Versiliana 2019 - botta e risposta tra Calenda e Bersani sul Governo Pd-M5s. “Accordo favorirà la Lega” - “No - è il contrario. Proviamoci” : botta e risposta sul palco della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana, dove si sono confrontati Carlo Calenda e Pierluigi Bersani. Intervistati dal direttore del Fatto.it Peter Gomez, i due, entrambi ex Pd (Calenda ha annunciato l’addio al partito pochi giorni fa), hanno espresso idee opposte sull’accordo tra Pd e M5s. Se l’ex ministro per lo Sviluppo economico sostiene l’utilità di un ritorno alle urne ...

"Così Renzi farà cadere il Governo". La profezia di Calenda : "Renzi formerà i suoi gruppi parlamentari a ottobre: lo sanno tutti". Lo ha detto Carlo Calenda, parlando dal palco di 'Festa Pesaro', tradizionale appuntamento del Pd cittadino. Riferendosi alla possibile alleanza di governo in cantiere in queste ore si è chiesto: "Davvero pensiamo che questa maggioranza possa reggere?". L'europarlamentare dem, che due giorni fa si è dimesso dalla direzione del partito, si è detto convinto ...

Governo - il calendario delle consultazioni alla Camera del presidente del Consiglio Conte : Oggi pomeriggio, nella Sala dei Busti di Montecitorio, avranno inizio le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte: oggi toccherà ai gruppi parlamentari di Camera e Senato Misto, LeU, Per le Autonomie. Domani mattina saranno sentiti i partiti maggiori: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito democratico, Movimento Cinque Stelle.Continua a leggere

Governo - Calenda : “Durerà poco. Conte? Trasformista riabilitato a statista” : Dopo l’addio al Partito democratico, nel giorno dell’accordo raggiunto tra dem e Movimento 5 stelle per l’esecutivo Conte 2, è Carlo Calenda ad attaccare: “Quanto durerà il Governo? Non credo tanto, spero mettano insieme questioni vere. Il M5s è la classe dirigente più incompetente che questo Paese abbia mai visto, Conte compreso. E la sua riabilitazione postuma da statista, di quello che è un Trasformista, la dice lunga ...

Governo M5S-Pd - un motivo per festeggiare c’è : l’uscita di Calenda dai dem : C’è qualche motivo per festeggiare la nascita del Governo cosiddetto giallorosso? A parte che si tratterebbe di un Governo giallo-rosé, ma forse sì. Quanto meno, c’è qualche speranza. Inutile girarci intorno infatti: il M5S rappresenta per il Pd l’ultima occasione di dire “qualcosa di sinistra”. Vero è che il Governo gialloverde ha segnalato una certa acquiescenza grillina nei confronti dei temi cari alla Lega, a partire dalla gestione della ...

Governo - Calenda si dimette dal Pd : «Con M5S rapporto nasce male» : Caldenda si dimette. «Con M5S abbiamo rinunciato alle nostre idee e ai nostri valori». E ancora: Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non...

Nuovo Governo - dissensi nel PD : Calenda si dimette con polemica - Richetti vota 'no' : La nuova alleanza di Governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, che in serata dovrebbe ricevere l'imprimatur dal presidente della Repubblica al termine del secondo giro di consultazioni miete, come prevedibile, alcune "vittime" tra gli esponenti dei due schieramenti. Se tra le fila dei pentastellati le voci più critiche sono rappresentate in parte da Alessandro Di Battista e soprattutto dal senatore Gianluigi Paragone, che ha già ...

Pd - la parabola di Calenda : dalla tessera dopo il ko del 4 marzo all’addio nel giorno del nuovo Governo. “Mai col M5s - faccio il mio partito” : Era stato uomo ricercato e corteggiato da Matteo Renzi, buono per tanti ruoli. Prima confermato come viceministro, poi spedito in Europa tra le proteste per la scelta di un politico in ruolo solitamente destinato a un diplomatico. Quindi il rientro a Roma, rapido, appena due mesi dopo, voluto come ministro dello Sviluppo Economico ancora dall’allora premier e senatore di Rignano. Nelle sue mani dossier scottanti, gestiti anche sotto il ...

Crisi di Governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» Pd : stasera nome premier. Calenda lascia : I pentastellati chiedono che il patto sia avallato dagli iscritti tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». Il Pd dà mandato a Zingaretti per la trattativa. Delrio: oggi il nome, poi sarà una strada lunga

Roma, 28 ago. (AdnKronos) – "Non sarei potuto entrare in un Governo che non condividevo. E credimi nulla mi avrebbe fatto più felice che poter tornare al Mise. Nulla. è il lavoro che ho amato di più. Ma non si può. La reputazione è una". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.