Governo | botta e risposta Orlando-Calenda sui social

Versiliana 2019 - botta e risposta tra Calenda e Bersani sul Governo Pd-M5s. “Accordo favorirà la Lega” - “No - è il contrario. Proviamoci” : botta e risposta sul palco della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana, dove si sono confrontati Carlo Calenda e Pierluigi Bersani. Intervistati dal direttore del Fatto.it Peter Gomez, i due, entrambi ex Pd (Calenda ha annunciato l’addio al partito pochi giorni fa), hanno espresso idee opposte sull’accordo tra Pd e M5s. Se l’ex ministro per lo Sviluppo economico sostiene l’utilità di un ritorno alle urne ...

Giorgetti : “Governo è morte di M5S e Pd in una botta sola” : Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) – dall’inviato Marco Barboni“Questo governo sarà la morte del M5S e del Pd in una botta sola. Dovremo aspettare sei mesi, uno, due o quattro anni. Ma tra quattro anni al massimo il M5S e il Pd non avranno più la faccia di presentarsi di fronte al Paese”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento alla festa ...

Giorgetti : “Governo è morte di M5S e Pd in una botta sola” : Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) – dall’inviato Marco Barboni“Questo governo sarà la morte del M5S e del Pd in una botta sola. Dovremo aspettare sei mesi, uno, due o quattro anni. Ma tra quattro anni al massimo il M5S e il Pd non avranno più la faccia di presentarsi di fronte al Paese”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento alla festa ...

“Il Governo qui si arresta” - Conte si dimette e accusa Salvini : botta e risposta velenoso in Senato : Il Presidente del Consiglio ha annunciato la fine del Governo M5S-Lega, puntando il dito contro Matteo Salvini durante il proprio discorso in Senato E’ durato poco più di un anno il Governo formato da MoVimento 5 Stelle e Lega, una coalizione che non è riuscita a portare a termine il proprio lavoro. Valerio Portelli/LaPresse Nella giornata di oggi è calato ufficialmente il sipario, con il discorso del Premier Giuseppe Conte davanti ...

ASAP Rocky - duro botta e risposta di Trump con il Governo svedese : 'Liberatelo' : ASAP Rocky è detenuto in un carcere svedese da ormai 24 giorni. La rap star americana, che gode di estrema popolarità a livello mondiale, è accusata di aggressione ai danni di due persone, assieme ad altri due membri del suo entourage. I fatti si sono verificati a Stoccolma, il 30 giugno 2019, dove l'artista si trovava per una data del suo tour europeo, che è stato ovviamente interrotto in seguito a quanto accaduto. L'arresto di ASAP Rocky e la ...

Governo in fibrillazione - botta e risposta tra Salvini e Di Maio : "Governi col Pd" - "Menti - se vuoi la crisi dillo" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"

Governo in fibrillazione - botta e risposta di Salvini e Di Maio : "Governi col Pd" - "Menti - così isolati come la Grecia" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"