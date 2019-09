Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) “Sono soddisfatto per Roberto Speranza ministro, ma certamente anche per lo sforzo diche si vede in questa compagine, unsia di persone, sia di generazioni. Di questo bisogna dare atto al M5s, al Pd e ad Articolo Uno – LeU“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sul nuovogiallorosso. “Almeno io ci spero – continua – ma può essere che ilaiuti anche il, che è il problema serio di questo. E cioè una correzione delle politiche dell’ultimoe qualcosina anche di quelli del centrosinistra degli ultimi anni, in modo da riprendere il contatto con la vita comune delle persone normali. Questa è la carta che il nuovodeve giocare: farsi capire con due o tre cose, senza grandi ...

mariocan4 : RT @fattoquotidiano: Governo, Bersani: “Bene rinnovamento, aiuterà il ripensamento. Conte dovrà convincere M5s e Pd a entrare nella logica… - MPenikas : FQ: Governo, Bersani: “Bene rinnovamento, aiuterà il ripensamento. Conte dovrà convincere M5s e Pd a entrare nella… - erregi69 : Governo, Bersani: “Bene rinnovamento, aiuterà il ripensamento. Conte dovrà convincere M5s e Pd a entrare nella logi… -