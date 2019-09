Governo | alle 10 il giuramento dei ministri al Quirinale DIRETTA

L'alba del secondo Governo ConteAlle 10 giuramento - poi primo Cdm : A meno di un mese da quel fatidico 7 agosto in cui tutto ha cominciato a crollare, la crisi di governo è risolta e una squadra nuova di zecca – o quasi – si appresta a giurare di fronte al Presidente della Repubblica, sotto la guida dello stesso Giuseppe Conte che si pensava inizialmente sarebbe stato la prima vittima. Segui su affaritaliani.it

Governo - diretta : Conte oggi alle 10 al Quirinale per il giuramento. Lamorgese a Interni - Esteri a Di Maio : Governo , via al Conte bis. Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo ...

La linea di Conte per il nuovo Governo : «Palazzo Chigi non sarà più il Vietnam di un’alleanza» : L’ambizione del presidente del Consiglio è quella di affermare un profilo con maggiore peso politico

Governo - il neo ministro dell’Economia Gualtieri alle prese con “Bella ciao” : l’esibizione con la chitarra : Era il 9 novembre del 2018. Roberto Gualtieri era europarlamentare e, con il Governo M5s-Lega in salute (dal punto di vista del consenso), mai si sarebbe aspettato di diventare ministro dell’Economia dieci mesi più tardi. Ospite del programma Alta Fedeltà di EuNews, durante il quale i membri italiani del Parlamento europeo si raccontano, si è esibito, chitarra alla mano, in una rivisitazione di Bella ciao. Video EuNews L'articolo Governo , ...

Governo Conte 2 - chi è la ministra dell’Innovazione Paola Pisano : assessore a Torino - Di Maio la voleva capolista alle Europee ma lei rifiutò : Luigi Di Maio le aveva chiesto di essere capolista alle Europee nella circoscrizione Nord Ovest, ma lei aveva rifiutato per continuare nel suo lavoro di assessora all’Innovazione e Smart City del Comune di Torino . Ora però Paola Pisano entra nel Governo Conte 2 e diventa responsabile dell’Innovazione, neonato ministero senza portafoglio. Appena qualche giorno fa, a fine agosto, Palazzo Chigi ha istituito il nuovo dipartimento del ...

Conte ha sciolto la riserva : domani alle 10 il giuramento. Ecco il Governo : 21 ministri - Fraccaro sottosegretario La lista completa : i nomi| Ritratti : Dopo il via libera incassato con il voto su Rousseau, Conte ha definito la squadra dei ministri del nuovo esecutivo. Lamorgese è il nuovo ministro dell’Interno, mentre alla Difesa va Guerini e agli Esteri Di Maio. Il sottosegretario sarà Fraccaro

Governo - nasce il Conte-bis con l'alleanza PD-M5S-Leu - ecco la lista dei ministri dell'esecutivo : Il secondo Governo Conte è davvero a un passo. Il premier incaricato si è recato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e discutere con lui la nomina dei nuovi ministri equamente distribuiti tra le formazioni di Governo: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Leu, fondamentale per ottenere la maggioranza in Senato dove i numeri della fiducia rischiano di essere più incerti. Dopo il ...