Governo | al Quirinale il giuramento del Conte bis DIRETTA

Governo Conte 2 - il giuramento al Quirinale : AGGIORNAMENTO 9.56 - Il Quirinale ha già avviato la diretta per seguire il giuramento del Governo Conte 2:# Quirinale , segui la diretta della cerimonia di # giuramento del nuovo # Governo : https://t.co/P5n1xkeJKN https://t.co/X2VeEwJBTF— Quirinale (@ Quirinale ) September 5, 2019 AGGIORNAMENTO 9.52 - E anche Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale , mentre i ministri stanno già prendendo posto.AGGIORNAMENTO 9.47 - Il presidente del Consiglio ...

Diretta giuramento del nuovo Governo il 5 settembre - video ufficiale dal Quirinale e su RaiPlay : Per gli appassionati di politica ma anche per i comuni cittadini che hanno a cuore il destino dell'Italia, la Diretta del giuramento del Governo Conte Bis di oggi 5 settembre sarà un appuntamento molto importante. Il nuovo assetto politico della nazione, dopo l'inattesa crisi in pieno agosto, ha trovato una soluzione nel nuovo accordo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Proprio tra qualche ora, dunque, nascerà la nuova avventura ...