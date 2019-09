Google prova a chiarire la situazione su Android Auto | Google Maps e Assistant Driving

Abbiamo provato Android 10 sul Google Pixel 3 XL : le principali novità in video : Il video realizzato dal nostro Matteo e disponibile sul canale YouTube di TuttoAndroid nasce dall'idea di riassumere novità e chicche più importanti L'articolo Abbiamo provato Android 10 sul Google Pixel 3 XL: le principali novità in video proviene da TuttoAndroid.

Google Foto su Web prova a migliorare gli algoritmi di riconoscimento facciale grazie agli utenti : Gli algoritmi di riconoscimento facciale di Google Foto fanno un lavoro "impressionante" e presto potrebbero migliorare ancora. Scopriamo come

Charlie Day alla prova delle scottanti domande di Google : Se avete visto almeno una volta la commedia Come ammazzare il capo…e vivere felici, ricorderete l’attore Charlie Day; diversamente potreste facilmente recuperare guardando il recentissimo Hotel Artemis, che lo vede nel cast. In questa puntata di Autocomplete Interview, il format di Wired che mette le celebrità di fronte alle curiosità sul loro conto più cercate su Google, l’attore e sceneggiatore risponde alle domande di ...

Google Stadia è stato provato al Gamescom 2019 : tra i nuovi giochi 'Destiny 2' : Google Stadia da mesi si trova sul podio delle news proprio per un motivo, ovvero è la prima piattaforma che permette lo streaming di giochi ad risoluzione altissime e con un input lag minore. Per i giocatori, sopratutto per coloro che si trovano nel lato competitivo, serve avere un input lag quasi inesistente ovvero il tempo di risposta della macchina al comando di un giocatore: di conseguenza se l'input lag è minore il giocatore potrà giocare ...

Google Messaggi sta provando a mettere in risalto il pulsante di registrazione vocale : Dal momento che alcune funzionalità sono attualmente nascoste alla vista dell'utente nel menu "+", Google Messaggi sta testando una nuova interfaccia che rende più pratica la possibilità di registrare e inviare Messaggi vocali. Attualmente sembra che Google stia implementando questa nuova interfaccia utente solo per alcuni utenti della versione beta dell'app.

Provate subito Google Go - che ora è disponibile in tutto il mondo : Google Go è la versione ottimizzata e più leggera dell'applicazione Google per le ricerche ed è pensata per quei mercati emergenti dove gli smartphone posseggono prestazioni mediocri e ci sono reti internet lente.

Queste 10 funzionalità nascoste di Google Chrome per Android sono da provare! (video) : Google Chrome è il browser più utilizzato al mondo dai possessori di smartphone Android, eppure ha tanti segreti che molti non conoscono. Ecco le dieci funzionalità nascoste di Google Chrome che non potete non conoscere!

Matt Damon e Julianne Moore alla prova delle domande di Google : Matt Damon e Julianne Moore sono due autentiche star dell’industria cinematografica mondiale. Restano sulla cresta dell’onda e del gradimento del pubblico perché continuano a fare bei film e insieme hanno anche preso parte a Suburbicon nel 2017, l’ultima pellicola diretta da George Clooney. In questa puntata di Autocomplete Interview, il format di Wired dedicato alle stringhe di keyword più cercate sul motore di ricerca di Big ...

Google ci riprova con i social network : lancia Shoelace : Shoelace. Il nuovo social network che Google sta testando a New York (fonte: Google) Dopo il fallimento di Google+, Big G non ha resistito alla tentazione di creare un nuovo social network. Si chiama Shoelace la nuova piattaforma in fase di lancio, che consentirà ai suoi utenti di entrare in contatto con persone geograficamente vicine e con cui condividono gli stessi interessi. Nato dalle menti del team di lavoro per prodotti sperimentali di ...