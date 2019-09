Gong Li sfila con l’abito-kimono e strega la Mostra

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'attrice cineseLi regina del red carpet alladel cinema di Venezia con un abito rosso e nero ispirato a une con un lungo strascico. La star, 53 anni, è arrivata al Lido a 17 anni dalla vittoria della Coppa Volpi come miglior attrice per "La storia di Qiu Yu". L'indimenticabile attrice di "Lanterne rosse" ha presentato "Saturday Fiction" di Lou Ye, film in cui recita la parte di una spia.

