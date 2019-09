Golf – Porsche European Open | Casey all’attacco | in ritardo gli azzurri

Golf - European Tour 2019 : Paul Casey leader dopo il primo giro nel vento del Porsche European Open - bene Migliozzi : Mentre il PGA Tour si ferma per qualche settimana nella classica pausa estiva che segue il Tour Championship, in Europa il Golf non rallenta ed è tempo di Porsche European Open 2019. Il par 72 del Green Eagle Golf Course di Amburgo (Germania) ha accolto tutti in questa prima giornata con un fortissimo vento e gli score sono stati molto alti tanto che appena sette atleti sono riusciti ad abbattere il muro dei 70 colpi. Il gran protagonista di ...

