Gli italiani hanno il cuore a destra e il Governo a sinistra

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) Prospettive IlConte bis sarà da oggi nella pienezza dei suoi poteri, come sul dirsi. E a mio avviso a poco serve imprecare sul fatto che le forze che lo esprimono sono probabilmente oggi minoranza nel Paese e che, comunque, se si fosse andati al voto, la maggioranza che ne sarebbe uscita sarebbe stata di altro tipo e colore. La Costituzione, che in momenti come questi mostra tutti i suoi limiti e la sua età, è chiara: il Presidente della Repubblica prima di sciogliere anticipatamente le camere deve per forza verificare se per caso in Parlamento non sia presente una diversa maggioranza. Il che è puntualmente avvenuto anche questa volta, con il risultato finale che vediamo. Ma se dal punto di vista formale le cose stanno così, diverso è il giudizio di sostanza politica che su di esse è pur necessario dare. Lasciamo stare le ...

