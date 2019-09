Giulia De Lellis e le accuse ad Andrea Damante | «L’ho messo al corrente | sono corretta»

Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi - scoppia la pace : che cosa è accaduto : Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi, a sorpresa scoppia la pace dopo le polemiche del passato. Ecco le loro parole: che cosa è accaduto tra i due influencer E pace fu: Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi, giovani influencer di spicco del BelPaese, si sono parlati e hanno mandato in archivio le polemiche del passato. […] L'articolo Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi, scoppia la pace: che cosa è accaduto proviene da Gossip e Tv.

Una nota pr milanese contro Giulia De Lellis? : A sorpresa, la pr di Fedez e di tantissimi altri volti noti dello spettacolo si è scagliata contro Giulia De Lellis in una delle sue storie di Instagram. Non sembra scorra tra l'ufficio stampa di Fedez (e di tanti altri artisti) e la compagna di Andrea Iannone, Giulia De Lellis. A riportare la notizia è il sempre ben informato sito Dagospia che ha condiviso una storia di Francesca Casarino contro Giulia De Lellis e il suo nuovo ...

Giulia De Lellis e il riferimento ad Andrea Damante nel suo libro : "Sapeva sarebbe uscito" : Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di un frammento del libro di Giulia de Lellis intitolato Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza che è pronto ad uscire in tutte le librerie ma che sta già facendo parlare per un riferimento importante alla storia che ha portato alla ribaltà l'influencer, ovvero l'amore con Andrea Damante.Nel brandello del testo raccolto da BitchyF Giulia descrive la vendetta messa in pratica al momento della ...

Giulia De Lellis parla dell'argomento del suo libro : 'Dolore assurdo - quasi mortale' : Manca sempre meno all'uscita del primo libro di Giulia De Lellis, 'Le corna stano bene su tutto. Ma io stavo meglio senza', e cresce l'attesa dei fan che non vedono l'ora di leggere per intero il testo che ha come argomento principale la fine del suo amore con Andrea Damante, avvenuto in seguito al tradimento perpetuato dall'ex tronista di Uomini e Donne ai danni dell'influencer. Se è stata la diretta interessata a mostrare alcuni stralci del ...

Giulia De Lellis : Damante sapeva dell'uscita del libro - sono una persona corretta : Giulia De Lellis ha voluto fare chiarezza dopo alcuni articoli usciti in seguito alla pubblicazione di alcuni estratti dal suo libro e ha fatto sapere che Damante era a conoscenza di tutto. Non smette di far parlare l’uscita del primo libro di Giulia De Lellis che, tra i vari impegni lavorativi, è riuscita a fare chiarezza su alcuni punti riguardanti la storia con Andrea Damante, il tradimento subito e le privazioni che hanno ...

Giulia De Lellis frena le critiche su Damante : 'Prima leggete tutto - lui sapeva del libro' : Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dei passaggi del libro in uscita che Giulia De Lellis ha anticipato inconsapevolmente: gli stralci nei quali la ragazza ha raccontato delle abitudini alimentari che era "costretta" a rispettare quando era fidanzata con Andrea Damante, in particolare, hanno suscitato dure reazioni da parte dei fan. Poche ore fa, l'influencer è intervenuta su Instagram per provare a sedare le aspre critiche che stanno ...

Giulia De Lellis parla del suo libro e fa una rivelazione su Andrea Damante : Giulia De Lellis torna a parlare del suo libro e fa una richiesta importante a chi la segue Siamo a Settembre e questo sarà un mese molto importante per Giulia De Lellis. La sua prima fatica letteraria dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’ sta per arrivare nelle […] L'articolo Giulia De Lellis parla del suo libro e fa una rivelazione su Andrea Damante proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone al Festival di Venezia con lo stylist di Belen Rodriguez : Cosa ci facevano Giulia De Lellis e Andrea Iannone in compagnia di Giuseppe Dicecca? A porsi questa domanda sono stati soprattutto i giornalisti di gossip che sanno benissimo che lo stilista che ha accompagnato la coppia al Festival di Venezia, altro non è che lo storico collaboratore di Belen Rodriguez. Il pilota, dunque, per il suo primo red carpet con la fidanzata influencer, ha scelto di affidarsi alla persona che da anni veste la sua ...

“Mi costringeva a dieta e palestra - ”. Giulia De Lellis - la confessione choc su Andrea Damante : Sono tanti e pungenti i commenti negativi che, nelle ultime ore, sono stati scritti sui social network sul comportamento di Andrea Damante. Dopo aver letto il passaggio del libro in cuiGiulia De Lellis svela di essere stata a “stecchetto” per anni pur di piacere al fidanzato, molti fan si sono esposti su Twitter e Instagram per criticarlo pesantemente: il dj è finito al centro di un’aspra polemica, che, per ora, non ha ancora ...

Giulia De Lellis - la confessione a Iannone dopo il red carpet (Video) : Andrea Iannone e Giulia De Lellis, una chiacchieratissima storia d’amore Andrea Iannone e Giulia De Lellis sembrano davvero affiatati e qualsiasi dubbio che si poteva avere sulla veridicità della loro relazione si è dovuto scontrare con la realtà di questi lunghi mesi: i due sono sempre stati insieme, sembra non esserci mai stato un periodo […] L'articolo Giulia De Lellis, la confessione a Iannone dopo il red carpet (Video) proviene ...

Giulia De Lellis ha calcato il red carpet con un segreto nascosto : Giulia De Lellis è stata una delle protagoniste indiscusse del red carpet del Festival del Cinema di Venezia. L'attenzione mediatica che la giovane influencer romana riesce a catalizzare su di sè è notevole e tutto ciò che tocca sembra trasformarsi in oro. Una fiction e una trasmissione tutta sua in autunno, collezioni di costumi con la sua firma sold out e ora un libro in uscita che si annuncia già campione di vendite.\\ Sul red carpet di ...

Giulia De Lellis sul red carpet di Venezia con Andrea Iannone : Giulia De Lellis romantica e innamorata perfetta per calcare il red carpet. Alla premiere del film “The Laundromat” alla Mostra del cinema di Venezia, Giulia De Lellis azzecca il suo outfit e lascia senza fiato i fan. Con Andrea Iannone è uno scambio di baci e coccole, ma lui davanti ai flash si distrae perdendo di vista per un attimo la sua dolce metà. Lo sguardo disattento viene beccato dai follower. Già dal loro arrivo al Lido catturano flash ...

Da Giulia De Lellis a Taylor Mega : la carica di chi non sfila a Venezia per il cinema : Si moltiplica anno dopo anno la presenza di influencer ed ex volti noti dei reality show alla Mostra del cinema di Venezia. A sfilare sui red carpet dei numerosi film presentati in occasione del Festival sono stati, tra gli altri, Giulia De Lellis, Taylor Mega, Alex Belli, Sonia Lorenzini e Andrea Cerioli. Anche la Mostra, sempre più anno dopo anno, diventa palcoscenico social.

Giulia De Lellis - dolce avventura sul treno : “Mi manca già” : Giulia De Lellis, dolce avventura sul treno. Ecco che cosa è successo Dopo aver sfilato sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia, Giulia De Lellis questa mattina è ripartita. Per lei gli impegni sembrano interminabili e stamattina la giovane doveva posare per uno shooting, a Roma, molto importante. Durante il viaggio in treno, […] L'articolo Giulia De Lellis, dolce avventura sul treno: “Mi manca già” proviene da Gossip ...