Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019)sull’anidride carbonica. È questa la misura cuore del documento elaborato dai parlamentari dell’Unione cristiano-democratica, il partito di Angela, in vista del gabinetto sulche la cancelliera tedesca dovrà presiedere il prossimo 20 settembre. Da quel vertice uscirà la nuova politica che lavorrà tenere sull’ambiente. La Cdu punta dunque a rivedere il sistema europeo di scambio di quote di emissioni di Co2 e fare sì che i prezzi dell’anidride carbonica rispecchino quanto sia “dannosa per il”. Nel frattempo dai– che nei sondaggi sono ormai stabilmente il secondo partito del Paese ma che in Parlamento siedono all’opposizione – rilanciano con unamolto più ambiziosa: un piano di investimenti green da 35 miliardi di euro che sia scorporato dal calcolo del deficit, con una ...

Noovyis : (Germania, clima: la Cdu di Merkel vuole nuove tariffe su Co2. Proposta dei Verdi: 35 miliardi di investimenti da n… - Italia_Notizie : Germania, clima: la Cdu di Merkel vuole nuove tariffe su Co2. Proposta dei Verdi: 35 miliardi di investimenti da no… - Cascavel47 : Germania, clima: la Cdu di Merkel vuole nuove tariffe su Co2. Proposta dei Verdi: 35 miliardi di investimenti da no… -