Gentiloni commissario Ue | Giorgia Meloni disgustata | Cacciati dalla porta dagli

Gentiloni nuovo commissario Ue. Domani l’ex premier incontra la Von Der Leyen : La portavoce capo della Commissione europea, Mina Andreeva, ha confermato "on the record", oggi a Bruxelles, che il nuovo governo Conte ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come nuovo commissario italiano per il futuro Esecutivo europeo della presidente eletta Ursula Von Der Leyen. Andreeva ha parlato a nome del "transition team" della presidente eletta. La stessa Von Der Leyen comunicherà martedì prossimo la composizione della nuova ...

Conte : dopo il giuramento al Quirinale nomina Gentiloni commissario europeo per l'Italia : Questa mattina il Premier Conte è salito al Quirinale per giurare con i suoi 21 Ministri: 10 provenienti dal Movimento 5 Stelle, 9 dal Partito Democratico, uno da Liberi e Uguali ed uno è un tecnico. In tutto le donne sono 7, cioè un terzo della squadra di Governo; mentre nel precedente Governo erano cinque su 18 Ministri totali, di cui solo due con portafoglio: Giulia Grillo alla Sanità ed Elisabetta Trenta alla Difesa, a cui dal 15 luglio si ...

Governo - Conte bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : Governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Governo - Conte bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : Governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Governo - Conte bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : Governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Ue - il governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Primo cdm - Gentiloni commissario Ue. Conte e la campanella : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Primo cdm - Gentiloni commissario Ue. Conte e la campanella : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Ascesa - caduta e ritorno di Paolo Gentiloni - il nuovo Commissario Europeo : Dalla sconfitta alle primarie per il sindaco di Roma, sino alla nomina nella nuova Commissione guidata da Ursula von Der Leyen, passando dal ministero degli esteri alla presidenza del Consiglio. Ritratto di Paolo Gentiloni, un perdente di successo, dalle origini nobili e dal passato maoista. Che oggi si ritrova in Europa, alfiere della nuova maggioranza Pd-Cinque Stelle.Continua a leggere

Paolo Gentiloni indicato come commissario Ue dal governo : L’Italia ha indicato l’ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea. La comunicazione è avvenuta nella serata di ieri. Si apprende da fonti a Bruxelles.Secondo quanto si apprende dalle stesse fonti, a Bruxelles è arrivata l’indicazione di un unico nome, per l’appunto quello di Gentiloni.La comunicazione formale dovrebbe arrivare dopo l’indicazione nella prima riunione del ...

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Primo Cdm in corso : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi Alle 10.07 Giuseppe Conte aveva di nuovo giurato davanti al...

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Primo Cdm in corso : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi Alle 10.07 Giuseppe Conte aveva di nuovo giurato davanti al...