Genova Lotta alle truffe agli anziani | sottoscritto un accordo con la Prefettura

GenovaSIAP : #codicerosso a #Genova contro #stalking e #violenzadomestica. Bene la lotta ai reati contro #fascedeboli ma l’obbli… - traversoroby : #codicerosso a #Genova contro #stalking e #violenzadomestica. Bene la lotta ai reati contro #fascedeboli ma l’obbli… - ivanacristofane : RT @RadioSavana: ?? Vicoli di Genova. Lotta tra spacciatori: Magrebino versa acido in faccia ad un suo paesano, l'acido è poi schizzato a… -

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il Sindaco Marco Bucci hacon ladiun protocollo operativo per sviluppare ed implementare attività mirate

Genova - Tutto in pronto, in piazza Martinez a San Fruttuoso, per la Festa dell'Unità 2019 di Genova. Quest'anno, la manifestazione organizzata dal Partito ...