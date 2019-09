Gara MotoGP e adrenalina nella nuova capsule collection di Diesel e Alpinestars

MotoGp – Test Misano - Petrucci soddisfatto : ” abbiamo capito tante cose in ottica Gara” : Danilo Petrucci torna a casa soddisfatto dalla due giornate di Test di Misano: le parole del ternano della Ducati Si è conclusa oggi pomeriggio la seconda ed ultima giornata di Test MotoGp sul Misano World Circuit, che ha visto impegnati tutti i piloti della top class in preparazione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di metà settembre. Seconda posizione finale per Danilo Petrucci, che nei due giorni si è concentrato su prove ...

MotoGp - Max Biaggi e quella rissa sfiorata con Valentino Rossi a Barcellona : “avevamo appena finito una Gara e…” : Ospite di Calciomercato l’Originale, Max Biaggi è tornato a parlare della rissa sfiorata con Valentino Rossi nel 2001 a Barcellona Sono passati diciotto anni da quel Gran Premio di Barcellona del 17 giugno 2001, quando Valentino Rossi e Max Biaggi arrivarono quasi a mettersi le mani addosso al termine della gara. Una tra il Corsaro e l’allora manager del Dottore Gibo Badioli diede il via allo screzio, rendendo incandescente ...

Tutte le date del calendario di MotoGp 2020 : dalla nuova Gara in Finlandia alle ultime novità : I team di MotoGp hanno ricevuto la prima bozza del calendario MotoGp 2020 che verrà presto pubblicato: arriva la nuova tappa in Finlandia, la corsa in Thailandia cambia data La lotta per il campionato 2019 entra nel vivo, ma i team di MotoGp possono già dare il primo sguardo a quel che sarà il 2020 della classe regina delle due ruote. Le scuderie hanno ricevuto la prima bozza del calendario di MotoGp 2020 che presto verrà pubblicato in via ...

MotoGp – Il ritorno di Jorge Lorenzo : “Gara di sopravvivenza! Vi spiego come sta la schiena” : Jorge Lorenzo rientra dall’infortunio a Silverstone: il pilota spagnolo riesce a chiudere la gara nonostante il dolore alla schiena e analizza con lucidità la sua prova Dopo diverse settimane di stop, a causa di un brutto infortunio alle vertebre rimediato ad Assen, Jorge Lorenzo è tornato in pista a Silverstone nonostante la schiena gli dia ancora, sotto sforzo, qualche problema.Intervistato da Motorsport nel post gara, lo spagnolo ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono deluso - volevo fare la Gara di Vinales” : Valentino Rossi sperava di poter lottare almeno per il podio nel GP di Gran Bretagna 2019, il Dottore scattava dalla seconda posizione dopo una bellissima qualifica e sembrava essere in possesso di un buon passo per fare la differenza a Silverstone ma purtroppo la gara non si è sviluppata come ci si attendeva. Il centauro di Tavullia è infatti scattato bene ma poi pian piano è scivolato indietro, ha assistito da lontano al duello tra Marc ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : i momenti salienti della Gara di Silverstone : La vittoria di Alex Rins ha regalato una clamorosa emozione nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP, una gara che ha garantito colpi di scena alla prima curva, ed all’ultima in assoluto. La caduta tra Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso ha aperto il sipario sulla corsa di Silverstone, mentre il sorpasso subito da Marc Marquez proprio sulla linea del traguardo ha chiuso nel migliore dei modi una prova davvero importante, con tanti ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi della Gara. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso cade : A Silverstone si è corso uno spettacolare GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Alex Rins ha vinto grazie a un magistrale sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva riuscendo a beffare il connazionale per appena 13 millesimi, lo spagnolo si è imposto in sella alla sua Suzuki conquistando il secondo sigillo stagionale mentre l’alfiere della Honda è stato sconfitto ancora una volta negli ultimi metri come ...

MotoGp - la rivelazione di Rins : “la stavo combinando grossa - pensavo che la Gara fosse finita al penultimo giro” : Lo spagnolo ha rivelato nel post gara come fosse vicino a combinare un grosso errore, credendo che la gara finisse al penultimo giro Alex Rins ha rischiato di regalare il Gp di Silverstone a Marc Marquez su un piatto d’argento, andando vicino a commettere un errore grossolano che gli avrebbe fatto perdere il secondo successo stagionale. AFP/LaPresse Lo spagnolo infatti ha rivelato di aver creduto per un istante che la gara finisse un ...

MotoGp - la diretta del Gp Silverstone : Rossi insegue Marquez. Gli orari della Gara su Sky e Tv8 : Gli orari tv per seguire in diretta e differita il GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del calendario del Motomondiale...

MotoGp – Valentino Rossi fra warm up e fan speciali : “pronto per la Gara. Lando Norris? Un grande!” : Dopo il warm up di Silverstone Valentino Rossi riceve la visita di un fan speciale come Lando Norris: il ‘Dottore’ sorridente e in fiducia in vista della gara Secondo posto in griglia, velocità confermata da un quarto posto nel warm up: Valentino Rossi ha più di un motivo per sorridere in vista della gara di Silverstone. Sorriso che gli ha anche strappato la visita di Lando Norris, giovane pilota di F1 emozionatissimo nel ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Gara in tempo reale - Valentino Rossi sogna la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO JACK MILLER NELLA GHIAIA NEL WARM-UP La presentazione della gara – La griglia di partenza – La cronaca del warm up Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sullo storico tracciato di Silverstone. Le previsioni meteo parlano di sole e temperature attorno ai 30 °C, condizioni ideali per una corsa che si ...

MotoGp – Lando Norris - che emozione l’incontro con Valentino Rossi : “mi ha promesso che correremo una Gara insieme!” : Lando Norris incontra il suo idolo Valentino Rossi: grande emozione per il pilota di F1 che strappa al ‘Dottore’ la promessa di correre una gara insieme Si è aggirato nel paddock felice come un bambino, respirando per la prima volta l’amosferta della MotoGp; ha osservato ogni dettaglio di quelle moto così lontane dalle monoposto di F1 che è abituato a guidare, ma che gli sono sembrate così ‘simili’; poi gli ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Fabio Quartararo domina il warm-up - dalle 14.00 la Gara : CLICCA QUI PER LA gara DEL GP DI Gran Bretagna 2019 MotoGP dalle 14.00 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54 Si chiude qui il warm-up- Grazie per la cortese attenzione ci rivediamo alle 14.00 per la gara. 10.52 RIEPILOGO TEMPI 1 20 F. Quartararo 1:59.609 2 93 M. MARQUEZ +0.070 3 4 A. DOVIZIOSO +0.301 4 46 V. ROSSI +0.386 5 42 A. RINS +0.444 6 12 M. ...

MotoGP su TV8 - GP Gran Bretagna 2019 : a che ora inizia la Gara e come vederla gratis e in chiaro : CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DEL GP DI Gran Bretagna DELLA MotoGP CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DEL GP DI Gran Bretagna DELLA MOTO2 CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DEL GP DI Gran Bretagna DELLA MOTO3 Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 del Motomondiale è pronto ad andare in scena e, terminate tutte le prove è davvero ora di fare sul serio; le tre classi si daranno battaglia sul tracciato di Silverstone per la dodicesima sfida di questa ...