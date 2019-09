Gallette di Mais richiamate | possibile corpo estraneo

Fonte : dilei

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal commercio alcune confezioni didiper lapresenza di un. Sul sito ufficiale del Dicastero è apparso un comunicato in cui è stato indicato il richiamo del prodotto con un avviso ai consumatori. Si tratta delle confezioni diBio die dei Bio Sacchetti da 130 grammi del marchio Matt. Alcune analisi infatti hanno rilevato in un lotto la presenza di corpi metallici. Per questo motivo è stato disposto l’immediato ritiro dai supermercati Carrefour, Coop e Bennet. A diffondere per primo la decisione di “richiamo alimentare” è stata proprio l’azienda produttrice delledibiologiche che ha inviato un comunicato. Il prodotto contaminato ha data di scadenza 12/06/2020 (EAN: 8021581100028) e una confezione da 130 grammi. Ledisono state ...

aiccalabria : Vi informiamo che il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo dal mercato del prodotto: Gallette di Mais Bio… - infoitsalute : Rischio pezzi di metallo nelle gallette di mais: Coop, Bennet e Carrefour le ritirano - AicPuglia : Richiamo Gallette di Mais bio 130 g MATT NON SOLO PANE - A&D Spa Gruppo Alimentare e Dietetico -