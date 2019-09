Fratelli d’Italia in piazza | Forza Italia no Salvini invece punta su Pontida e Copasir

Assessore comunale di Fratelli d’Italia sorpreso dai carabinieri ad acquistare cocaina : Luca Cavalieri, esponente di Fratelli D'Italia di 29 anni e Assessore alle politiche giovanili di Lagosanto, in provincia di Ferrara, è stato segnalato come assuntore di cocaina dopo essere stato scoperto ad acquistare droga dai carabinieri. "Non ho mai fatto cose del genere, questa è stata la prima volta ed è andata così... sono rammaricato".

Fratelli d’Italia da Conte - Meloni diserta : useremo ogni strumento per fare opposizione : Fratelli d'Italia ha confermato al presidente incaricato Giuseppe Conte la volontà di stare all'opposizione del nuovo governo ma anche quella di convocare una manifestazione di piazza nel giorno dell'eventuale voto di fiducia perchè, ha spiegato il capogruppo in Senato Luca Cipriani al termine dell'incontro, "utilizzeremo tutti gli strumenti che la Costituzione ci consente per fare opposizione, in Parlamento ma anche nella piazza, perché ...

Palio di Siena - lancia bottiglia d’acqua sulla pista durante la corsa dell’Assunta : capogruppo di Fratelli d’Italia si dimette : Il 16 agosto scorso, durante il Palio di Siena, dai palchi di piazza del Campo aveva lanciato una bottiglietta d’acqua che era finita sulla pista mentre si correva la corsa dell’Assunta, rischiando di compromettere la storica corsa dei cavalli e beccandosi una multa di 500 euro nonché una richiesta di Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Per questo Maurizio Forzoni, consigliere comunale di Fratelli ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 Budapest. Fratelli D’ITALIA! Thomas Ceccon e Benedetta Pilato d’oro nei 100 dorso e 50 rana! Salin di bronzo negli 800 : A Budapest è sempre festa per l’Italia. Due anni fa una delle giornate più belle dell’ItalNuoto con il doppio oro di Pellegrini e Detti al Mondiale e gli azzurrini non hanno voluto restare indietro ed hanno conquistato il doppio oro anche ai Mondiali juniores in corso di svolgimento alla Duna Arena. Thomas Ceccon nei 100 dorso prima e Benedetta Pilato nei 50 rana poi si sono issati sul tetto del mondo a livello giovanile, regalando ...

Forza Italia - Gelmini : “Toti ha stancato. Noi non siamo come Lega e Fratelli d’Italia” : “Io sono assolutamente favorevole alle primarie in Forza Italia, ma non condivido né i toni, né la linea politica di Giovanni Toti. Queste critiche giornaliere, questi ultimatum rivolti a Forza Italia e a Berlusconi onestamente hanno stancato, soprattutto i nostri elettori. Toti vuole rendere Forza Italia ancillare rispetto a Lega e a Fratelli d’Italia”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, ...

Caudo : Fratelli d’Italia arriva sempre dopo - già intervenuti in via Dina Galli : Roma – “Come al solito Fratelli d’Italia arriva sempre dopo e non sa fare altro che buttarla in caciara”. È quanto afferma in una nota il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo. “Il Municipio e’ intervenuto presso l’Ater gia’ ieri e l’amministratore di Ater ha fatto gia’ oggi intervenire la squadra di manutenzione- ha aggiunto- Ora tocca all’Acea ripristinare la ...

Sondaggi elettorali : la Lega vola e sfiora il 38% - Fratelli d’Italia supera Forza Italia : Un Sondaggio realizzato da Termometro politico per Coffee Break, trasmissione in onda su La7, evidenzia la continua ascesa della Lega di Matteo Salvini, che sfiora il 38% dei consensi. Nettamente staccati Pd e M5s. Nel centrodestra, invece, arriva il nuovo sorpasso di Fratelli d'Italia ai danni di Forza Italia.Continua a leggere

Sondaggi - Lega da sola non può governare - ma una coalizione con Fratelli d’Italia è al 43 - 5% : La Lega, presentandosi non in coalizione, ma come singolo partito, non otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi. Una coalizione Lega-FdI sarebbe in grado di governare anche senza il contributo di Forza Italia. Secondo la Supermedia settimanale di YouTrend insieme sono al 43,5% e otterrebbero 351 seggi alla Camera e 180 al Senato.Continua a leggere

Per Fratelli d’Italia i gay sono come i pedofili e i necrofili : Bufera in Emilia Romagna, dove si discute la legge contro l'omofobia: un emendamento presentato da Fratelli d'Italia ha fatto saltare sulla sedia il Partito Democratico. "sono comunque incompatibili con la presente legge orientamenti sessuali quali: la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia". È il contenuto della proposta di modifica avanzata da Michele Facci, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione. L'emendamento ha fatto scattare la denuncia ...

Firenze - deputato di Fratelli d’Italia vince causa contro i Renzi : gli erano stati chiesti 100mila euro per frasi in interrogazione : Non dovrà risarcire 100mila euro alla Eventi 6, la società di Rignano sull’Arno di proprietà della famiglia Renzi, in base al principio dell’insindacabilità delle opinioni espresse da consigliere regionale. Anche se sotto forma di interrogazione. È per questo che il deputato di Fratelli d’Italia ed ex consigliere regionale della Toscana, Giovanni Donzelli, non dovrà pagare 100mila euro alla famiglia Renzi per aver denunciato in consiglio ...