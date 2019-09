Franceschini | ora questo governo può dare risposte agli italiani

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 5 settembre 2019) "Ho accettato la posta del segretario del Pd Nicola Zingaretti di guila delegazione dei ministri del Pd e lo ringrazio pere per il lavoro fatto con pazienza e generosità per portare fin qui questa operazione che sembrava impossibile un mese fa, ma ora puòfinalmente alle tante aspettative e ai problemi degli". Così il neoministro per i Beni culturali Dariouscendo dal Quirinale dopo il giuramento.

