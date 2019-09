Formula 1 | a tutto Ricciardo | “l’anno prossimo Renault in zona podio Surf? Non sono

Formula 1 - è nata una stella : tutto su Leclerc - il predestinato della Ferrari : Leclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della FerrariLeclerc principe della ...

Formula 2 – Tutto fermo a Spa dopo la morte di Hubert : oggi non si corre - gara annullata : gara annullata a Spa: i giovani della Formula 2 non scenderanno in pista oggi pomeriggio dopo la tragica morte di Hubert La tragica scomparsa di Anthoine Hubert a causa del terribile incedente in gara-1 di Formula 2 ieri a Spa ha scosso Tutto il mondo del motorsport. Per il 22enne francese l’impatto all’uscita dell’Eau Rouge è stato troppo violento e non c’è stato nulla da fare per salvarlo. La FIA ha deciso già ...

Formula Uno - Tutto quello che c'è da sapere sul GP di Monza FOTO GALLERY : Mentre sul circuito di Spa Francorchamps è Tutto pronto per lappuntamento del Belgio, qui fervono i preparativi per il Gran Premio dItalia, che vedrà il semaforo verde domenica 8 settembre alle 15.10. Dopo la cocente delusione del 2018, con Lewis Hamilton vincitore nonostante la doppietta Ferrari in qualifica, i tifosi italiani attendono una vittoria delle Rosse che manca a Monza dallormai lontano 2010. Molti di loro seguiranno il Gran Premio ...

Formula 1 - Russell ‘accerchiato’ dai fan di Kubica : “mi addolora ricevere tutto questo odio dai polacchi” : Il pilota britannico ha ammesso come la maggior parte dei tifosi polacchi lo accusino di favoritismi all’interno della Williams La stagione della Williams sta mantenendo le attese della vigilia, la scuderia di Grove resta ancorata all’ultimo posto della classifica con un solo punto conquistato, quello portato a casa da Kubica in Germania. photo4/Lapresse Un bottino magrissimo, che acuisce la crisi del team britannico, fuori da ...

Formula 1 - la Ferrari si gioca il tutto per tutto tra Spa e Monza : il Cavallino pronto a calare l’ultimo asso : In vista delle due gare che seguiranno la sosta, il team di Maranello farà debuttare il terzo motore concesso dal regolamento Non c’è più tempo da perdere, la prima parte di stagione lo ha certificato. La Ferrari è ormai dietro sia alla Mercedes che alla Red Bull, dunque serve un repentino cambio di passo per rimettersi al passo con i propri rivali. photo4/Lapresse Per questo motivo, il Cavallino farà debuttare il terzo motore nel ...

Formula 1 - la Ferrari si gioca il tutto per tutto a Silverstone : nuovi aggiornamenti sulle SF90 di Vettel e Leclerc : Gli ingegneri di Maranello hanno portato a Silverstone alcune novità che potrebbero permettere a Vettel e Leclerc di lottare per la vittoria La Ferrari non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio di Silverstone in programma domenica, ha portato in Inghilterra alcuni aggiornamenti. photo4/Lapresse Le due monoposto di Vettel e Leclerc presenteranno delle novità corpose rispetto alle gare in Francia e Austria, partendo da alcuni ...

Formula 1 - Toto Wolff e il segreto di Hamilton : “vi svelo perchè gli lasciamo fare tutto ciò che vuole” : Il team principal della Mercedes ha svelato il motivo per cui la scuderia di Brackley lasci fare ad Hamilton ciò che gli pare Il fatto che vinca gare su gare e abbia messo in bacheca già cinque titoli mondiali basterebbe eccome, ma ci sono altri motivi per cui la Mercedes lascia tanta libertà a Lewis Hamilton. Photo4/LaPresse A rivelarli è Toto Wolff ai microfoni della BBC, esprimendo il pensiero del team campione del mondo sugli interessi ...