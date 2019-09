Fiorentina | le prime parole di Ghezzal | la trattativa e le caratteristiche

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) “Al Leiceister non ero stato chiamato per sostituire qualcuno; semplicemente ero andato li’ perche’ mi conosceva l’allenatore, anche se per lui le cose non sono andate benissimo. Anche io ho avuto un anno complesso; quindi quando ho avuto la possibilita’ di venire in una squadra con una grande storia, come la, non potevo lasciarmela sfuggire”. Sono leda calciatore dellaper Rachid, fratello minore di Abdelkader, ex Bari, Siena e Parma. “Il mio agente mi ha parlato dell’interesse dellanei miei confronti; quindi ho atteso che i due club si mettessero d’accordo. Ho tirato un sospiro di sollievo quando lae’ stata definita positivamente, solo all’ultima giornata di calciomercato. Penso che la serie A sia tornata alla ribalta, perche’ qui ci sono ...

