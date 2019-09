Fiocco rosa al Bioparco di Roma | è nata una zebra reale | specie minacciata GALLERY

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019)aldi: èFiamma, una rara, nota anche comedi Grevy. La piccola è venuta al mondo nella notte tra il 27 e 28 agosto; è stata trovata dai guardiani del reparto erbivori in piedi, in ottima salute, già impega prendere il latte dalla mamma, di nome Bella. Ladi estinzione, basti pensare che la popolazione ha subito una riduzione dell’80% negli ultimi trenta anni e attualmente sono soltanto tremila gli animali presenti in natura, nelle savane più aride dell’Africa orientale. Le principali minacce sono dovute al bracconaggio per la carne e per la magnifica pelle, la riduzione di habitat idonei e la competizione con il bestiame domestico. Ildipartecipa alla conservazione della– attraverso l’adesione al programma EEP (Ex Situ Programme) coordinato dall’Unione Europea Zoo e Acquari ...

